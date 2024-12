Internazionali d'Italia, Binaghi: "Per la prossima edizione allo studio un allargamento del site"

"Kyrgios? Ho detto a Sinner che deve anche confrontarsi con gli imbecilli, lo aspetto in Australia"

“L’asticella si è alzata molto, il mondo ci invidia, abbiamo di fronte 10-15 anni di successo, il futuro è nostro, ogni settimana c’è un giocatore italiano in finale. Stiamo studiando un allargamento del site per gli Internazionali, altrimenti è invivibili, occorre una pronta risposta di adeguamento del site. Su caso Wada anche gli accusatori sostengono che la ricostruzione è corretta, il ragazzo è pulito, esemplare. Un incidente è diventato caso di scuola, non è giusto tenere un incolpevole sulla graticola. Ho spiegato a Sinner che nella vita serve anche confrontarsi con gli imbecilli. Sono onori, mi preoccuperei se Kyrgios dicesse che Sinner è una persona per bene. Se si incontrassero in Australia io ci sono, due risate me le farei veramente”. Lo ha dichiarato il presidente della Fitp Angelo Binaghi a margine della cerimonia di premiazione dei Collari d’Oro a Roma.