Internazionali d'Italia, la entry list: ci sono Djokovic, Nadal, Sinner, Alcaraz, Berrettini e Musetti

A Roma, una vera e propria carrellata di big tra cui anche Medvedev e Sonego per la prima edizione della kermesse del Foro Italico con l'"upgrade"

10-04-2023 23:26

Una vera e propria parata di stelle in vista degli Internazionali BNL di tennis di Roma 2023, di fatto la prima edizione con l'”upgrade” concesso dall’ATP, con un main draw del singolare maschile salito a 96 giocatori.

Internazionali Roma 2023: i primi 70 del ranking atp nella entry list

Al Foro Italico, di fatto, ci saranno tutti, da quanto si apprende dalla entry list, svelata proprio in queste ultime ore: Novak Djokovic, Rafa Nadal, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Daniil Medvedev… Certamente, nella kermesse capitolina in programma dall’8 al 21 maggio 2023, non mancheranno le emozioni…

Internazionali Roma 2023: ci sono tutti i big del tennis

Una entry list in cui figurano tutti i primi 70 del ranking ATP: c’è, per l’appunto, il numero 1 Djokovic, la leggenda spagnola Nadal, l’astro nascente – restando sempre nel novero degli atleti iberici – di Alcaraz. Chiaro che, trattandosi di Roma, sono altissime le aspettative per la rappresentanza italiana, specialmente per Jannik Sinner, che in questa prima parte del 2023, ha fatto sfoggio di una forma fisica e tecnica decisamente di altissimo livello.

Internazionali di Roma: le aspettative sugli italiani e le speranze di Ceccinato

Non solo Sinner. Chiaramente, grandi speranze sono riposte in Lorenzo Musetti (ventunesimo nel ranking), Matteo Berrettini (ventiduesimo) e Lorenzo Sonego (quarantacinquesimo). Attenzione, però, perché c’è chi ancora non figura nella entry list ma ha buone possibilità di partecipare e giocarsela attraverso il ripescaggio. Come, ad esempio, Marco Cecchinato, fuori di appena quattro posto e che ha grandi speranze perché non avrebbe bisogno nemmeno di eventuali e particolari wild card, che verranno comunque comunicate nel corso delle prossime settimane.