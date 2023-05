Internazionali d'Italia: per gli organizzatori non è stato un flop

Nonostante la pioggia e qualche vuoto di troppo sugli spalti c'è soddisfazione al termine delle due settimane al Foro Italico

22-05-2023 09:36

Qualche vuoto di troppo sugli spalti e la pioggia, ma gli organizzatori degli Internazionali d’Italia sono soddisfatti di come è andato il torneo. Lo hanno detto nella conferenza stampa che ha chiuso la manifestazione romana. C’è stato anche l’annuncio che, entro il 2026, il Campo centrale del Foro Italico sarà rinnovato e dotato di copertura. A tracciare il bilancio dell’edizione 2023 sono stati il presidente della Federazione italiana tennis e padel, Angelo Binaghi, e il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli.

Internazionali d’Italia: un pensiero all’Emilia Romagna

Idealmente, anche da Roma è partito l’abbraccio per le popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna: “A Roma siamo rimasti allibiti dalle condizioni avverse del meteo ma questo è nulla a confronto della tragedia che ha colpito duramente la popolazione dell’Emilia-Romagna – le parole di Binaghi a inizio conferenza – Come Federazione, cercheremo di fare la nostra parte: rimborseremo i biglietti acquistati e non utilizzati, per le sessioni da giovedì a domenica, dalle persone residenti nei comuni colpiti dall’alluvione. Contestualmente, interverremo in modo ancora più ingente rispetto al passato, con contributi e aiuti a sostegno delle nostre società sportive che hanno subito dei danni agli impianti e che figureranno negli elenchi dei comuni sottoposti a calamità che verranno pubblicati dal Governo”.

Internazionali d’Italia: “E’ stato un successo”

Si parte poi con i numeri, che secondo Binaghi & C. segnalano un successo per il Masters 1000 romano. Copertura mediatica capillare, con più di 50 Paesi e oltre 220 territori raggiunti nel mondo. L’80esima edizione degli Internazionali di Roma ha ulteriormente alzato le aspettative e le prospettive di quello che, di fatto, è già uno dei tornei più importanti del circuito, con una location magnifica, quest’anno ulteriormente ingrandita, riqualificata e accogliente.

Lo studio di Ernst & Young mette in luce numeri incredibili: 235.469 biglietti venduti nel 2022, 298 mila quest’anno. L’incasso è stato di 22,5 milioni di euro (+1.312% rispetto al 2003). Sono stati spettatori a Roma un 20% di persone provenienti dalla capitale, il 54 per cento dal resto d’Italia e il 26 per cento dall’estero. L’impatto economico totale è stato di quasi mezzo miliardo di euro (490,7 milioni, di cui 220,4 diretto, 184,6 indiretto e 85,7 indotto).

“Dobbiamo ringraziare ATP e WTA che hanno creduto in noi e nella nostra joint venture con Sport e Salute – ha proseguito il n.1 della FITP – . Abbiamo sfruttato al meglio la grande opportunità che ci hanno concesso. Un grazie va alla città di Roma, al Sindaco Gualtieri e all’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Onorato, con i quali abbiamo lavorato a stretto contatto e che ci hanno supportati costantemente. Quest’anno, come mai in passato, gli IBI sono stati davvero parte integrante della Capitale. Voglio ringraziare anche il pubblico, specie per il sold-out registrato nella piovosa giornata di ieri, quella che presentava i biglietti più cari, senza che oltretutto ci fossero italiani in campo. Questo è il segno tangibile della passione per il tennis che pervade oggi il nostro Paese. Infine, un ringraziamento ai giocatori: abbiamo avuto un torneo di livello straordinario e credo siano soddisfatti dell’accoglienza che hanno ricevuto, frutto anche degli investimenti fatti, come ad esempio quello per realizzare la nuovissima Player’s Lounge, dove ci troviamo oggi per questo bilancio conclusivo”.

Foro Italico: il Campo centrale sarà rinnovato

Poi è arrivato l’annuncio: dal 2006 il Campo centrale del Foro Italico avrà un tetto, proprio per evitare che la pioggia disturbi lo svolgimento del torneo.

Il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, ha dichiarato: “E’ stata un’edizione nuova, rinnovata nella forma e nel contenuto. Il site è passato da 95 a 125mila metri quadrati. È stato un lavoro straordinario, realizzato in piena sinergia tra Sport e Salute e FITP. Io e il presidente Binaghi avevamo preso degli impegni lo scorso novembre: li abbiamo tutti rispettati, nonostante il meteo non ci abbia aiutato, e il plauso dell’ATP e WTA ce ne ha dato atto. Guardando al futuro, il nostro impegno non può fermarsi qui. Abbiamo profondamente riqualificato e ristrutturato lo splendido Parco del Foro Italico, un qualcosa di unico che nessun torneo al mondo può vantare e presto il Campo centrale verrà dotato di una copertura, così che nessun grande match debba più essere sospeso in caso di pioggia. Il progetto di fattibilità è stato aggiudicato. Si tratta di un progetto avveniristico che offrirà alla città di Roma un’arena competitiva a livello mondiale, 365 giorni l’anno, per ospitare eventi sportivi e non, di rilevanza nazionale e internazionale”. La nuova copertura renderà il Centrale il cuore pulsante del Parco del Foro Italico. Con un’attenta valutazione del suo impatto socio-ambientale, all’insegna della sostenibilità, il progetto prevede la realizzazione di una struttura che possa integrarsi perfettamente con il contesto paesaggistico e naturalistico del complesso monumentale capitolino. “A breve inizierà l’iter amministrativo – ha proseguito Cozzoli – ed entro 6 mesi arriverà il progetto esecutivo. Il cantiere durerà circa due anni e i lavori consentiranno il regolare svolgimento del torneo nella sede naturale. Il Campo centrale avrà dunque la sua copertura entro il 2026”.