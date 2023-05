Internazionali d'Italia: Rybakina regina di Roma, oggi la finale uomini

La kazaka vince il torneo e punta a diventare la numero 1 al mondo. L'ucraina costretta al ritiro. Oggi spazio alla finalissima maschile tra Rune e Medvedev.

21-05-2023 09:06

Elena Rybakina ha vinto gli Internazionali d’Italia 2023 ed è la nuova regina di Roma. La kazaka si è imposta, in finale, sull’ucraina Anhelina Kalinina (costretta al ritiro).

Internazionali d’Italia, il trofeo nelle mani della Rybakina

Al termine di una finale che si è conclusa in tarda serata, Elena Rybakina si è aggiudicata gli Internazionali d’Italia. La tennista russa naturalizzata kazaka, vincitrice di Wimbledon nel 2022, si è imposta su Anhelina Kalinina, quest’ultima costretta al ritiro all’inizio del secondo set.

Dopo aver perso il primo set (6-4), l’ucraina ha dato forfait dopo il primo game del secondo set per un problema alla coscia sinistra. Un grande peccato, soprattutto per la gente che aveva aspettato, con pazienza, il momento della partita (dopo i tanti problemi legati alla pioggia). “Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato ad arrivare a questa finale, mi dispiace essermi dovuta ritirare. Ringrazio gli italiani che appoggiano il popolo ucraino, vi ringrazio da parte della mia gente”, le parole della stessa Anhelina Kalinina.

Internazionali d’Italia, Il grande sogno di Rybakina

Felice per aver vinto gli Internazionali d’Italia, la kazaka Elena Rybakina ha svelato quale sia il suo grande obiettivo: “Diventare la numero 1 al mondo e vincere altri Slam”, le sue chiare parole.

Classe 1999, grazie alla vittoria in quel di Roma, Elana Rybakina sarà numero 4 al mondo, best ranking nella sua carriera. Insomma, non mancano tante posizioni prima di coronare il suo grande sogno.

Internazionali d’Italia, oggi la finale più inattesa

Durante il percorso, sono caduti i più attesi. Da Carlos Alcaraz a Nole Djokovic, passando per la stella azzurra Jannik Sinner. Oggi, il trofeo degli Internazionali d’Italia, se lo giocheranno Holger Rune e Daniil Medvedev (ore 16:00).

Il giovane danese, classe 2003, è a caccia del primo 1000 della sua carriera. Dall’altra parte, attenzione al russo che sta disputando un 2023 da sogno. Un solo precedente tra i due finalisti con Daniil Medvedev sconfitto a Monte Carlo, edizione 2023, dal giovanissimo Holger Rune in due set. Oggi sarà tutta un’altra storia. In palio il titolo di re di Roma.