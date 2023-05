Internazionali di Roma 2023: come è andato il sorteggio per Jannik Sinner e gli Azzurri

Si è tenuto nel suggestivo scenario di Piazza di Spagna il sorteggio del tabellone maschile del torneo: Sinner nella parte alta con Djokovic e Rune

08-05-2023 20:39

Nel suggestivo scenario di Piazza di Spagna a Roma si è tenuto lunedì sera il sorteggio del tabellone maschile degli Internazionali d’Italia 2023. Jannik Sinner è stato inserito nella parte alta, e potrà incrociare Novak Djokovic e Holger Rune in semifinale.

Lorenzo Musetti è stato invece sorteggiato nella parte di tabellone con Stefanos Tsitsipas e Carlos Alcaraz. Nove gli italiani già certi di un posto nel main draw, ma come noto non ci sarà Matteo Berrettini, ancora alle prese con alcuni problemi fisici.



Sorteggio Internazionali di Roma: per Sinner ostacoli Djokovic o Rune

Jannik Sinner, numero 8 del mondo, incomincerà dal secondo turno essendo testa di serie, e affronterà il vincente del match tra un qualificato e lo spagnolo Jaume Munar, terraiolo da non sottovalutare. L’Azzurro sulla sua strada potrebbe poi incrociare il temibile russo Karen Khachanov e ai quarti il norvegese Casper Ruud.

In semifinale è possibile il confronto con il campione in carica Novak Djokovic o una sfida al calor bianco con il controverso Holger Rune: un possibile match con Carlos Alcaraz sarà possibile solo in finale.

Sorteggio Internazionali di Roma: tabellone complicato per Musetti

Tabellone impervio per Lorenzo Musetti: anche il carrarese esordirà dal secondo turno, dove affronterà il vincente del match tra Schwartzman e Arnaldi. Sulla sua strada ci sono poi il finalista della scorsa edizione Stefanos Tsitsipas agli ottavi di finale e Carlos Alcaraz ai quarti.

Per Sonego esordio con Chardy, quindi possibile match con lo stesso Tsitsipas. Debutto di lusso per Fabio Fognini, che sfiderà l’ex numero uno del mondo Andy Murray, già affrontato e battuto in passato a Roma. Gli altri italiani: Zeppieri se la verdà con un qualificato, Passaro affronterà Ramos-Vinolas mentre Nardi sfiderà Goffin. Per il siciliano Cecchinato c’è McDonald.

Sorteggio Internazionali di Roma: possibili quarti di finale e montepremi

Possibili quarti di finale dell’Atp Masters 1000 di Roma:

(1) Djokovic vs Rune (7)

(4) Ruud vs Sinner (8)

(6) Rublev vs Medvedev (3)

(5) Tsitsipas vs Alcaraz (2)

Montepremi da record: 8,6 milioni di euro, di cui oltre 1 milione di euro andranno al vincitore, con un aumento del 30% rispetto alla scorsa stagione. Al secondo classificato oltre mezzo milione di euro. Arrivare anche solo in semifinale varrà 300mila euro.