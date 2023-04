Lorenzo Musetti amaro: "Non ho colto l'opportunità"

Il tennista di Carrara deluso: "Spero di risalire la classifica"

22-04-2023 21:42

Lorenzo Musetti ha analizzato con un po’ di delusione la sconfitta contro Stefanos Tsitsipas a Barcellona: “E’ stato un gran match, non sono riuscito a cogliere le opportunità di vincere, il tennis è anche questo. Sono comunque contento di aver condiviso con lui un palcoscenico prestigioso come questo”, ha detto in conferenza stampa.

“Sono contento perché ho dato tutto, e sono migliorato. Adesso dovrò cercare di recuperare per Madrid. Il primo game al servizio nel terzo ho perso l’opportunità e poi era difficile gestire col vento, alcuni colpi sono usciti di poco. Poi ha cominciato a servire meglio lui, ha giocato meglio nei momenti importanti del match; è stato più freddo di me”.

Ora l’obiettivo è Madrid, e Roma: “Voglio riposare e recuperare per Madrid e poi ovviamente presentarsi bene a Roma. Spero di arrivare in una veste ancora migliore per il Foro Italico. Ci saranno tornei in cui potrò scalare ulteriormente la classifica, ma il bello è la settimana che ho passato qua, il fatto che ho trovato una costanza di rendimento e cercherò di presentarmi al meglio per Parigi”.