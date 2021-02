Inzaghi: "Bayern? Il coronamento di questi 5 anni"

Il compito è di quelli ardui, ma guai a mettere un freno ai sogni: la Lazio ha pescato l’avversario peggiore agli ottavi di Champions League, il Bayern Monaco campione d’Europa e del mondo.

Andata in programma all’Olimpico e, alla vigilia dell’importante appuntamento, ha parlato in conferenza stampa Simone Inzaghi. Si parte dalla soddisfazione di affrontare una partita del genere “Questa partita è il coronamento di cinque anni di lavoro insieme a un gruppo meraviglioso. Proveremo a giocarcela con la spensieratezza giusta e la solita umiltà. Il Bayern è appena diventato campione del Mondo, nelle ultime due di Bundesliga ha fatto un pareggio e una sconfitta, ma prima aveva fatto 5 vittorie consecutive. Non è mica in crisi. Più che i punti deboli del Bayern, sto lavorando sui punti di forza della Lazio”.

Sulla partita vera e propria, invece, Simone Inzaghi mette le mani avanti sulle qualità del Bayern Monaco, “Più che i punti deboli del Bayern, sto lavorando sui punti di forza della Lazio. Vogliamo rimanere aggrappati alla qualificazione in tutte le maniere. Sappiamo che loro sono quasi ingiocabili. Credo che siamo abbastanza maturi per questa partita”.

La conferenza stampa dell’allenatore della Lazio si conclude sul confronto tra Ciro Immobile e Robert Lewandowski. “Immobile-Lewandoeski? Sono gli attaccanti al momento più forte in circolazione. Ciro ha vinto l’ultima Scarpa d’oro, mentre il polacco sicuramente avrebbe conquistato il Pallone d’oro”.

