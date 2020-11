Ironia di Ziliani su Bonucci, i follower si scatenano

Stranezze del web. Dagli Stati Uniti arriva una notizia piuttosto sorprendente riguardante Leonardo Bonucci. Il portale Soccer.com ha infatti lanciato un sondaggio sulle maglie più vendute nei vari stati americani negli ultimi due mesi e in base ai dati raccolti ha calcolato quale sia il calciatore più amato in ognuno di essi.

Bonucci amato in South Dakota

Ovviamente Leo Messi e il talento a stelle e strisce Christian Pulisic sono i giocatori favoriti dal maggior numero di stati, mentre Cristiano Ronaldo trionfa in soli 6 stati. E poi c’è il caso South Dakota: lì, infatti, il calciatore più amato pare essere Bonucci.

Attenzione, non insinuiamo che Bonucci non sia un giocatore degno dell’amore dei tifosi a livello internazionale, ma solitamente sono gli attaccanti o i giocatori ad aver vinto Champions League o Coppe del Mondo a trionfare in queste graduatorie.

Ziliani ironizza, i tifosi si scatenano

La notizia, rilanciata da Tuttosport, ha chiaramente sollevato numerose reazioni. Tra queste quelle di Paolo Ziliani, giornalista sempre pronto a pungere il mondo Juve. “Ma in Dakota del Nord che problemi hanno?”, ha twittato Ziliani, ironizzando sul fatto che nello stato vicino non sia stato scelto Bonucci.

Ovviamente i follower hanno voluto dire la loro sulla notizia e sul commento di Ziliani. “Vabbè se pensi che lì hanno votato Trump, è tutto chiaro”, commenta Flavio. “Ormai Bonucci non lo sopportano manco più gli juventini, può sempre trasferirsi in Dakota”, aggiunge Loredana.

Jano cerca motivazioni di ordine culturale: “Basti pensare che in Dakota del Sud lo sport nazionale è il wrestling”. Mondocalcio, infine, cita una celebre frase di Buffon: “In Dakota del nord hanno un bidone di immondizia al posto del cuore”.

SPORTEVAI | 28-11-2020 12:04