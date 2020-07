Ironia e rabbia social per l'arbitro di Juve-Lazio

Quando hanno visto il suo nome associato al big-match di domani tra Juventus e Lazio in tanti hanno storto la bocca. A dirigere la partitissima di Torino, che potrebbe segnare il destino di Sarri e forse anche riaprire il campionato, ci sarà una vecchia conoscenza dei bianconeri. Un arbitro il cui nome per chissà quanti anni ancora verrà associato a una partita dalle tante polemiche e a presunti favoritismi nei confronti della Vecchia Signora

Sarà Orsato a dirigere Juventus-Lazio

Il designatore Rizzoli ha infatti scelto Orsato di Schio, l’arbitro del famoso mancato rosso a Pjanic in Inter-Juve di due anni fa (si ricorderà anche la polemica per il file audio saltato secondo Pecoraro). Orsato sarà coadiuvato dagli assistenti Manganelli e Preti, mentre al Var ci sarà Mazzoleni, con Schenone all’Avar.

I precedenti di Orsato con la Juve

Era da quasi un anno che Orsato non arbitrava una gara della Juventus. L’ultima volta risale ad agosto, seconda giornata di campionato, quando gli fu affidata Juventus-Napoli che terminò con il rocambolesco 4-3 per i bianconeri e l’autogol in zona Cesarini di Koulibaly. Il bilancio complessivo parla di 17 vittorie della Juve, 13 pareggi e 5 sconfitte quando Orsato ha arbitrato i bianconeri.

Sui social scatta l’ironia

Bufera sui social all’apprendere la designazione di Orsato: “Quando la distanza va dai 4 ai 6 punti, è sempre Orsato a dirigere la Juve” o anche: “Incredibile, ogni volta che sono in difficoltà gli mandano Orsato !” e ancora: “Quand’è così , la Lazio può risparmiarsi la trasferta… solo tempo perso…. “.

C’è chi scrive: “Evidentemente, non si sentono sicuri. È un arbitro per tutte le stagioni”, oppure: “Chi l’avrebbe mai detto? Partita in cassaforte Strano… Non se lo sarebbe aspettato nessuno.. È poi ci chiediamo perché il calcio italiano non ha più appeal per l’estero”. Infine un tifoso della Juve capovolge la frittata: “Colui che non diede 2 rigori alla Juve e l’espusione a Skriniar in quel famoso Inter-Juve, poco male, abbiamo vinto lo stesso”.

SPORTEVAI | 19-07-2020 12:30