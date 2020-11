Ironia Ravezzani su Adl e Lotito scatena il web

Il caos tamponi alla Lazio e le parole di Lotito sono i temi centrali di questo sabato d’attesa: chi avrà ragione sulla controversa vicenda della presunta positività di Immobile e dei giocatori biancocelesti? La Juve per ora sta a guardare ma ascolta tutto con attenzione. Non sfugge però una singolare coincidenza, ovvero una polemica legata al Covid in prossimità di big-match con in campo i bianconeri. Da qui parte Fabio Ravezzani per un tweet ironico.

Ravezzani parla di “sfortuna” per Napoli e Lazio

Il giornalista di Telelombardia scrive sui social: “Certo che Lotito e De Laurentiis sono proprio sfortunati a finire sempre nel centro delle polemiche. .”.

I tifosi si scagliano contro i due presidenti

Un’ironia che viene apprezzata sui social. In tanti attaccano i presidenti di Napoli e Lazio: “e guarda caso sempre quando devono affrontare la Juve…che strana coincidenza…! Mah” oppure: “Quando il calcio italiano farà a meno di gente come Lotito e De Laurentiis (lo dico con rispetto per i tifosi di Lazio e Napoli) sarà un bel giorno. ” e ancora: “Sono spesso, diciamo… creativi”.

C’è chi scrive: “Eh per forza.. così possono fare la faccia pulita dinanzi ai propri tifosi, rigirando la frittata e dicendo che è stata la Juve a magheggiare, così da renderli più deboli da affrontare (o evitare di giocare del tutto). Tanto se dici “la Juve frega” i loro tifosi poi abboccano subito”.

Fan bianconeri furiosi sui social

I tifosi juventini sono stanchi: “I casini li fanno Napoli e Lazio e dovete ritirare in ballo la Juve…. Ma chiedetevi perché questi casini vengono solo quando bisogna giocare contro la Juve…e guarda caso da 2 presidenti particolari e non poco. Voi fate casino e noi stiamo a guardare” e infine: “Stiamo toccando livelli di prepotenza, arroganza, furbizia e ignoranza finora mai toccati. O si inizia a infliggere pene esemplari o il paese andrà alla deriva anche perché i cittadini, emuli, seguono a ruota. Vale in tutti i campi dallo sport, alla politica, alla vita”.

SPORTEVAI | 07-11-2020 11:09