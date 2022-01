Israel-PremierTech, Chris Froome: “Il ginocchio va meglio”

11-01-2022 10:46

Il corridore britannico può finalmente tornare a intensificare le proprie sessioni di allenamento dopo aver ripreso gradualmente il lavoro a seguito del suo ultimo infortunio al ginocchio.

Le cose vanno sostanzialemnte meglio per Froome: se una settimana fa aveva lasciato intendere che aveva affrettato troppo i tempi di rientro, ora il portacolori della Israel – Premier Tech ha dunque ripreso la sua preparazione ad un ritmo più intenso, anche se chiaramente bisognerà valutare le conseguenze di questo stop sul suo stato di forma.

“Evidentemente, il mio corpo non era ancora pronto per questo tipo di carichi, forse ero stato un po’ troppo impaziente”, aveva ammesso al momento di annunciare l’infortunio. Parole alle quali era dunque seguito un inevitabile periodo di pausa che sembra finalmente concluso visto che è lui stesso ora ad annunciare di aver ripreso i suoi ritmi: “Il mio ginocchio va meglio, quindi è tornato il momento per degli allenamenti lunghi”.

OMNISPORT