Italia, ancora differenziato per Immobile

24-09-2022 13:57

In seguito al succrsso nei confronti dell’Inghilterra, gli azzurri che hanno giocato a San Siro hanno svolto solamente un lavoro di recupero in acqua nella mattinata di oggi. Tutto il rimanente del gruppo ha svolto, sul campo di gioco del Meazza, una sessione di allenamento in preparazione del prossimo impegno.

Ciro Immobile, out contro i Tre Leoni per via di un fastidio muscolare, ha normalmente svolto il suo programma di lavoro differenziato e verrà valutato nella mattinata di domani, prima che la squadra parte alla volta di Budapest. In Ungheria gli azzurri, che si trovano al secondo posto nel girone di Nations League con 8 punti, si giocano la qualificazione alla Final Four, che sarebbe la seconda consecutiva. Per guadagnarsi l’ingresso tra le prime 4 l’unica speranza è trovare i tre punti contro i magiari guidati dal tecnico italiano Marco Rossi, al momento primi nel girone a 10 punti.

Già retrocessa l’Inghilterra.