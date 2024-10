Italia-Belgio, Adani a fine gara spiazza tutti: la sentenza in diretta tv che fa discutere

Dopo aver bacchettato Rocchi e gli arbitri della Serie A l'ex difensore, oggi talent della Rai, dice la sua anche su quanto accaduto all'Olimpico

Dopo aver demolito Rocchi e gli arbitri in seguito ai diversi episodi controversi che hanno caratterizzato l’ultimo turno di Serie A, Lele Adani boccia anche il Var di Italia-Belgio. Stroncatura netta, quella dell’opinionista Rai, in disaccordo con la decisione di non concedere un rigore a favore degli ospiti.

Italia-Belgio, l’episodio che avrebbe potuto cambiare il match

Per 38′ si è vista la miglior Italia dell’era Spalletti. Avanti due gol, gli azzurri sembravano avere in pugno il match dell’Olimpico. Ma l’espulsione di Pellegrini per l’intervento scriteriato su Theate ha clamorosamente rimesso in gioco i Diavoli Rossi.

Acciuffato il 2-2, la squadra ospite ha recriminato per un rigore negato in seguito all’intervento molto dubbio di Bastoni su Openda, non ritenuto falloso dall’arbitro norvegese Espen Eskas e dal Var Dieperink.

L’intervento di Bastoni su Openda da rigore? Il dibattito in studio

Tanto in presa diretta quanto nel post partita il caso Bastoni è stato oggetto di discussione in Rai. Si è cercato, infatti, di analizzare l’azione e motivare la decisione del direttore di gara che ha sorriso all’Italia pur non convincendo affatto.

Fosse stato assegnato il penaly, la selezione di Tedesco avrebbe potuto completare la rimonta e minare le certezze ritrovate degli azzurri post disastro Europeo. Il centrale dell’Inter ha sfiorato la palla prima di entrare in contatto con Openda? O è l’attaccante del Belgio a toccare prima la gamba sinistra di Bastoni?

La sentenza di Adani che fa discutere sul Var di Italia-Belgio

A queste interpretazioni ha posto fine Lele Adani, che ha commentato il match di Nations League insieme alla ‘voce’ della Nazionale Alberto Rimedio. “Per me ciò che è successo è molto semplice. Non hanno fischiato rigore solo perché c’era un incompetente al Var” ha detto l’ex difensore di Fiorentina e Inter, oggi opinionista Rai e protagonista del format ‘Viva el Futbol’ su Twitch con Cassano e Ventola.

Quindi la chiosa in diretta tv: “Se fosse successo a parti inverse, ora eravamo ancora in campo a protestare”. Schietto come sempre, Adani. Che torna sulla questione arbitri e Var a pochi giorni dal duro sfogo andato in scena a Viva el Futbol per i numerosi episodi controversi che si sono registrati in occasione della settima giornata di Serie A.