11-06-2022 22:45

Una buona Italia. La squadra di Mancini continua a mostrare progressi nella Nations League, contro l’Inghilterra arriva un pareggio per 0-0 per gli azzurri ancora imbattuti nel girone. Ma il problema del gol rimane. Nonostante il ct abbia cambiato moltissimo soprattutto in attacco, la situazione realizzativa non è migliorata.

Scamacca si o no: il popolo dei social si schiera

Sui social si parla molto del ruolo di Scamacca, non solo in chiave Italia ma anche in chiave mercato: “Zero a zero – scrive Paolo – il problema della nazionale di Mancini è sempre quello delle punte”. E c’è chi si sofferma proprio sull’attaccante del Sassuolo come fa il giornalista Fabrizio Biasin: “Se il PSG caccia 45 milioni per Scamacca (ottimo prospetto ma con ancora molto da dimostrare) certifica che il problema non era Leonardo, ma proprio l’aria di Parigi”.

Italia: i tifosi scelgono i nuovi pilastri azzurri

La nazionale di Mancini dopo la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali deve cercare ora di aprire un nuovo ciclo per guardare al futuro e la Nations League sta fornendo indicazioni importanti in tal senso. Tonali e Pellegrini sono i due giocatori che si sono messi in maggior evidenza in queste gare come sostiene anche il giornalista Angelo Mangiante: “L’Italia ha due diamanti purissimi. Insieme sono uno spettacolo. Classe, dinamismo, creatività, assist. Ogni volta che hanno il pallone si accende la luce. Una bellezza vederli giocare. Devono essere le due colonne per ripartire con tanta qualità”.

Un’opinione condivisa da molti tifosi come Bryan: “Pellegrini, Tonali e Barella e andavi al Mondiale con la pipa in bocca. Non voglio dire che Locatelli sia scarso, sia chiaro. Ma questi tre ora sono di gran lunga superiori”. Mentre Luca Scrive: “Sono giocatori di livello assoluto. Spero che Pellegrini possa togliersi soddisfazione anche a livello di club”.

Il debutto del bianconero Gatti

Giorgio Chiellini ha dato l’addio alla nazionale e a distanza di qualche giorno arriva il debutto in maglia azzurra di Gatti. Il giocatore prelevato dalla Juventus nel corso del mercato di gennaio ha subito dimostrato grande personalità ed ha convinto con uno sguardo “cattivo” sin dal primo minuto facendo esaltare i tifosi bianconeri: “Presenza e sicurezza in campo. Forse abbiamo trovato l’erede di Giorgio”, scrive Maddalena. Anche Fabio è colpito: “Mi sta sorprendendo in positivo, confesso che lo conoscevo poco ma è davvero una sorpresa”.