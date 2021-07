Italia, comincia la festa ma ora i tifosi hanno una richiesta

L’Italia rimane a Wembley. La formazione azzurra conquista la finale di Euro 2020 battendo ai calci di rigore la Spagna. Una gara durissima quella contro le Furie Rosse che hanno avuto tante occasioni prima di andare sotto al gol di Chiesa e di reagire con il pari di Morata. Poi ritmi più blandi nei supplementari ed infine i rigori con le parate di Donnarumma e il gol decisivo di Jorginho.

La nota dolente

Ma ci sono anche noti dolente nella notte inglese. Dopo la gara con il Belgio, ancora una volta Ciro Immobile offre una prestazione decisamente non all’altezza del palcoscenico e i tifosi ora hanno una richiesta per il ct Mancini. Il giornalista Ravezzani attacca: “Di sicuro stasera Immobile è stato inguardabile (e non dicano che si è sacrificato perché lui è lì per far gol)”. Sono tanti i tifosi che la pensano allo stesso modo: “Onestamente non ho ancora capito come faccia Immobile a fare tutti i gol che fa”.

La redenzione di Donnarumma

Dopo le tante polemiche seguite dopo il suo addio al Milan, Gigio Donnarumma trova la sua redenzione agli Europei riuscendo a essere decisivo sia nel corso del match ma soprattutto ai rigori. “Questa squadra non molla mai ed ha un grandissimo Donnarumma”. Anche Enrico punta sulla qualità dell’ex rossonero: “Donnarumma è un top mondiale. E in questo Europeo lo ha dimostrato più volte. Classe 1999 ragazzi. 21 anni. Portiere clamoroso”.

Il riscatto

Se il 2020 è stato un anno difficilissimo per gli italiani, questo 2021 riesce a regalare almeno qualche piccola soddisfazione come fa notare la giornalista Selvaggia Lucarelli: “I Maneskin e l’Eurovision, l’Italia e la finale degli Europei. Dopo tutto quello che abbiamo passato, qualche gioia. Ce la meritiamo dai”.

Eroe a sorpresa

Gara di sacrificio quella degli azzurri con un giocatore che fino a questo momento è stato poco al centro dell’attenzione ma che si sta rivelando incredibilmente utile: Di Lorenzo. Il giocatore del Napoli ha preso il posto di Florenzi sulla fascia destra, e contro la Spagna nel momento più difficile ha giocato anche sulla fascia opposta: “Un giocatore che mi ha impressionato – scrive Romeo – per attenzione e dedizione è Di Lorenzo. Che testimonia come l’Italia sia squadra vera”.

SPORTEVAI | 06-07-2021 23:58