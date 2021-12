Italia, Curling femminile: addio alle speranze playoff olimpiche

16-12-2021 17:16

L’Italia non riesce a guadagnarsi il diritto di battagliare per la qualificazione alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Le azzurre, infatti, per giocare i playoff validi per ottenere il passi olimpico dovevano battere oggi la Scozia, presupposto fondamentale per disputare il preolimpico in corso di svolgimento sul ghiaccio di Leeuwarden (Paesi Bassi).

Niente da fare però contro le campionesse d’Europa, che hanno trionfato 8-1 dopo sei end. Stefania Constantini e compagne, che tre settimane fa avevano battuto le anglosassoni nel round robin della rassegna continentale (loro unico ko nel torneo), escono a testa alta da questa competizione, chiudendo al quinto posto in classifica generale (4 vittorie e 4 sconfitte.

