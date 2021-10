Italia, da eroe a presuntuoso: i social demoliscono Mancini

Il record di 37 risultati utili consecutivi, un gruppo compatto e coeso, senza ovviamente dimenticare l’affermazione a Euro 2020, a quanto pare non sono sufficienti per permettere al Commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, di far valere le proprie scelte. È bastata la sconfitta, seppur brutta e dolorosa, in semifinale di Nations League contro la Spagna per rompere l’idillio e far riemergere nei tifosi italiani lo spirito da Ct che da sempre ci contraddistingue. Così, sui social, sono tantissimi quelli che si scagliano contro Mancini.

Italia-Spagna, le accuse dei tifosi a Mancini

L’oggetto del contendere sono le scelte di formazione, che trasformano il Commissario tecnico da eroe a presuntuoso nel giro di una serata, nata storta per la questione Donnarumma e finita peggio, con la sconfitta e i tanti episodi poco favorevoli agli azzurri, dall’errore clamoroso di Insigne che avrebbe potuto regalare il pareggio, all’espulsione di Bonucci. Come detto, però, in molti accusano il Ct.

C’è chi scrive: “In questa occasione la responsabilità è di Mancini che come al solito fa giocare i fedelissimi anche se senza una gamba“, e ancora: “Sei presuntuoso, hai schierato dei cadaveri a centrocampo, quando in panchina avevi Pellegrini e Locatelli i più in forma in questo momento”, “Mi sa che stavolta ha sbagliato Mancini…“.

Non manca chi riconosce i meriti, ma non può esimersi dal sottolineare le colpe di Mancini e scrive: “Ok la riconoscenza verso un gruppo, ma adesso anche basta. Pellegrini oggi è imprescindibile. Di Lorenzo imbarazzante, E per la punta… Ci vuole coraggio e provare provare provare”.

Mancini, gli imprescindibili per i tifosi azzurri

I commenti sono una mezza infinità e il tenore è sempre lo stesso: “Abbiamo perso per presunzione, non schierare dall’inizio Pellegrini, Locatelli e Calabria, i più in forma in questo momento, e non vi è un sostituto di Immobile“, “Ieri Mancini ha sbagliato completamente formazione tenendo in panca gente in formissima come Pellegrini e Locatelli… peccato!”, accusa un altro tifoso, e ancora: “Non mi spiego con che coraggio lasci fuori Pellegrini per più di un’ora ieri”.

“Secondo me sbaglia a dare fiducia a prescindere a giocatori fuori forma“, commenta qualcuno, oppure: “Con questa continua gratitudine che porta avanti da settembre Mancini sta’ facendo le figurette, ora devono giocare Verratti Locatelli Pellegrini, Zaniolo Chiesa dietro a Immobile. Senza discussione.“, “Bastava mettere i migliori in campo… gente che dolente o nolente non hai avuto agli Europei… Calabria, Pellegrini, Kean in questa Nazionale non possono fare panchina a nessuno! Data l’importanza della partita, Chiellini dal 1′ era d’obbligo”.

Mancini e il timore dei tifosi della Roma

Infine, tanti tifosi della Roma temono nel turnover in vista dalla finale per il terzo-quarto posto in programma il 10 ottobre, con la possibilità che il Ct possa decidere di far riposare gli juventini per dare spazio ai giallorossi. Non una buona cosa, per i romanisti, visto che il 17 è in programma proprio Juventus-Roma. Qualcuno scrive: “Parliamo poco, c’è un’altra partita che non conta nulla quindi farà giocare Pellegrini e Cristante anche perché in prossimità di Juve-Roma. Bonucci non gioca e Bernardeschi nemmeno, forse forse Chiesa”, “Vedrai Pellegrini e Cristante saranno titolari”, sentenzia un altro supporter giallorosso.

SPORTEVAI | 07-10-2021 11:08