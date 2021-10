Le gaffe di Paola Ferrari ma non solo: è bufera sulla telecronaca Rai

La sconfitta dell’Italia, dopo 37 partite di imbattibilità, e soprattutto l’impossibilità di fare il double in Nations League, dopo Euro 2020, ha gettato un po’ nello sconforto l’ambiente azzurro. Ma soprattutto dato il là a tutta una serie di critiche che hanno investito un po’ tutto della semifinale persa contro la Spagna. A finire nel calderone della bufera anche la telecronaca della Rai con tante critiche piovute sui vari Alberto Rimedio, Alessandro Antinelli ma soprattutto su Paola Ferrari con tutta la rete a sottolineare alcune gaffe della conduttrice del pre e post partita.

Italia-Spagna, Paola Ferrari: quanti errori, il web non perdona

A saltare agli occhi di tutti, anzi alle orecchie, sono state alcune gaffe che ha commesso Paola Ferrari durante la gestione del salottino pre, post e nell’intervallo di Italia-Spagna, in compagnia di Luca Toni e per la prima volta di Daniele Adani in veste di opinionista della Nazionale dopo il suo debutto a 90° Minuto.

Paola Ferrari ha commesso diversi errori. La giornalista ha esordito chiamando la coppa National League, poi durante l’intervallo ricordando il punteggio ha parlato di due gol di Fernando Torres (che sarebbe Ferran Torres non l’ex Milan e Atletico di Madrid oramai ritiratosi) ed infine prima di chiudere il collegamento ha detto ”L’Italia tornerà in campo con la vincente tra Belgio e Francia nella semifinale per il terzo e quarto posto domenica alle 15” cosa non vera visto che al massimo gli azzurri giocheranno contro la perdente della semifinale di stasera.

Bufera social su Paola Ferrari. “Non riesce a mettere insieme un nome giusto e una frase di senso compiuto da almeno 10 anni. Facciamo che basta così amici della RAI?” scrive qualcuno, “Non so più se Paola Ferrari è proprio inadatta o se lo fa con cognizione per far parlare di lei” scrive un altro e tanti altri haters della giornalista che vengono fuori puntualmente.

Telecronaca Rai: critiche per Rimedio e Antinelli che risponde alle offese

Non sono stati risparmiati nemmeno i due giornalisti Rai in telecronaca, Alberto Rimedio e Alessandro Antinelli a bordocampo. “Rimedio sta cambiando regolamento in diretta pur di non vedere Bonucci espulso sto piangendo” scrive un tifoso dopo l’espulsione di Bonucci giudicata troppo severa durante la telecronaca ma è sulla questione dei fischi a Donnarumma della parte milanista di San Siro che il web si scatena contro il duo Rimedio-Antinelli.

In molti hanno criticato da parte di Antinelli il voler sempre sottolineare ad ogni collegamento, nel primo tempo della partita, i fischi a Gigio, che si sentivano nitidamente in audio dallo stadio, mentre poi ad un certo punto Rimedio ha cominciato a sottolineare gli applausi ma il web lo boccia: “finalmente applausi per Donnarumma sentiamoli” e appena smette di parlare parte un boato di fischi che mi ha fatto tremare la tv”.

SPORTEVAI | 07-10-2021 09:44