20-12-2022 10:37

Tra i tanti eventi sportivi che terranno banco nel prossimo anno, ci sarà anche il Mondiale di calcio femminile. In terra australiana 32 nazioni si sfideranno per salire sul tetto del mondo. Tra queste ci sarà anche l’Italia.

Nelle scorse ore sono arrivate le prime indicazioni che tracceranno il percorso di un evento unico squadra per squadra. La responsabile del calcio femminile della Federazione Sarai Bareman ha affermato: “La nostra missione per la Coppa del Mondo è offrire uno spettacolo di altissimo livello e per farlo dobbiamo fornire un ambiente élite ad ognuna delle 32 squadre qualificate cosicché possano concentrarsi sulle loro prestazioni ma anche avere l’opportunità di entrare in contatto con la comunità in cui si trovano”.

Pronta ad abbracciare l’Italia sarà la città Auckland con lo Shepherds Park sede degli allenamenti ed il Grand Millennium sede del soggiorno.