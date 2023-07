Mondiali donne: L'Italia è pronta, vittoria nel test con la Nuova Zelanda

Un gol di Valentina Giacinti basta all'Italia femminile per poter conquistare la vittoria nel test amichevole contro la formazione di Kimklovà

14-07-2023 13:26

L’Italia femminile sorride al termine dell’amichevole contro la Nuova Zelanda. Le ragazze di Bertolini hanno conquistato la vittoria per 1-0 sul campo del Keith Hay Park nel test a porte chiuse che precede il debutto nel Mondiale femminile. A decidere il successo, è stata la rete della romanista Valentina Giacinti al 23′ della prima frazione di gioco. Dunque, le azzurre rincarano la dose di fiducia in vista del torneo iridato che si svolgerà in Australia e Nuova Zelanda.

Italia donne: conto alla rovescia per il Mondiale

La ct Bertolini ha schierato in porta Francesca Durante, linea difensiva composta da Di Guglielmo, Salvai, Linari e Boattin. A centrocampo dal primo minuto Giulia Dragoni con Giugliano e Caruso. In attacco Bonansea, Giacinti e Glionna. Al 10’ della ripresa tre cambi: dentro Orsi, Greggi, Serturini al poto di Linari, Dragoni e Glionna. Al 20’ sempre del secondo tempo dentro Cantore e Cernoia per Bonansea e Giugliano. Ultimo cambio Girelli per Caruso al minuto 32 del secondo tempo.

L’Italia femminile, una settimana fa, è atterrata in Nuova Zelanda, ad Auckland, per vivere la prima fase del Mondiale. La delegazione azzurra, in questi giorni, ha fatto fronte ad allenamenti fisici e di concentrazione per arrivare al meglio al tanto atteso torneo iridato. Un contesto che la stessa ct Bertolini fin da subito ha apprezzato, rivelando anche la frenesia di volersi mettere in gioco.

Dunque, con il triplice fischio dell’amichevole tra Nuova Zelanda e Italia, scatta ufficialmente il conto alla rovescia per il debutto delle azzurre contro l’Argentina. Per la delegazione azzurra, che dovrà fare a meno di Sara Gama dopo la mancata convocazione, l’appuntamento è fissato a lunedì 24 luglio con fischio d’inizio alle ore 8 italiane.

Mondiale femminile: il gruppo dell’Italia

Dal 20 luglio al 20 agosto si potranno vivere le emozioni del Mondiale femminile 2023. Sono 32 le squadre che tenteranno il tutto per tutto per poter alzare al cielo l’ambizioso trofeo. Tra queste, l’Italia di Bertolini è pronta a godersi appieno l’avventura mettendo in campo tutte le risorse necessarie per tentare la grande impresa.

Dunque, per le azzurre, che figurano nel gruppo G con Argentina, Svezia e Sud Africa, dopo l’esordio con l’Albiceleste, proseguirà la sua corsa nella fase a gironi affrontando le ragazze di Gerhardsson il 29 luglio (ore 9:30 italiane) chiudendo il cerchio con la sfida contro la formazione di Ellis il 2 agosto (ore 9:00 italiane).

Chi è Valentina Giacinti

A dire la sua con la maglia della Nazionale, ancora una volta, è Valentina Giacinti. L’attaccante in forza alla Roma, con la marcatura centrata al 23′ del primo tempo nell’amichevole contro la Nuova Zelanda, concede sensazioni positive in vista del Mondiale. Sguardo alla sua carriera, la calciatrice vanta un ricco curriculum calcistico. Dagli esordi con l’Atalanta fino all’attuale maglia giallorossa, passando per Seattle, Mozzanica, Brescia, Milan e Fiorentina. Il suo palmarés, inoltre, è stato condito dalla vittoria del campionato di Serie A con la Roma proprio nell’ultima stagione archiviata.

Il cammino della Nazionale è altrettanto sensazionale, cominciando dall’U17 fino a conquistare la fiducia nel 2015 del ct Antonio Cabrini. Gol e prestazioni, non hanno fatto avere alcun dubbio nemmeno a Milena Bertolini. Ora, per Giacinti, all’orizzonte c’è la grande opportunità di disputare il suo secondo Mondiale della sua carriera. Chissà, magari rendendosi decisiva ancora una volta.