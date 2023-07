Italia-Marocco finisce senza reti: le azzurre di Bertolini fanno fatica prima del Mondiale

L’Italia femminile non riesce ad andare oltre il pareggio per 0-0 contro il Marocco nell’amichevole per preparare l’avventura al Mondiale. La Bertolini: “Dobbiamo migliorare nelle scelte”

01-07-2023 21:27

L’Italia femminile non va oltre un pareggio senza reti nell’amichevole contro il Marocco. Le ragazze di Bertolini, allo Stadio Mazza di Ferrara, chiudono due settimane di preparazione con l’ultimo test di preparazione in vista del Mondiale: un pari che lascia un po’ di amaro in bocca alla vigilia della partenza per la Nuova Zelanda.

Italia-Marocco: azzurre meglio nel secondo tempo

La nazionale femminile è apparsa un po’ appesantita dopo due settimane di lavoro e di preparazione. Milena Bertolini ha lanciato a centrocampo Emma Severini ed ha impostato la difesa a 4 ma nel primo tempo è stato il Marocco ad avere le occasioni migliori. La nazionale nordafricana ha spesso messo in difficoltà le azzurre che non sono apparse al meglio della condizione in questa uscita.

E’ andata decisamente meglio nella ripresa, la ct azzurra cambia molto inserendo anche Valentina Bergamaschi, Valentina Giacinti e facendo debuttare la giovanissima (classe 2006) Giulia Dragoni. La palla gira con maggiore fluidità e la Giacinti spreca l’occasione per il vantaggio. L’attaccante della Roma è diventata il punto di riferimento ma nonostante tante buone occasioni il risultato non si è sbloccato.

Italia, Bertolini: “Dobbiamo migliorare le scelte”

A fine gara il ct Milena Bertolini non è apparsa preoccupata per il pareggio contro il Marocco anche se ha indicato le aree dove migliorare: “Dopo due settimane di lavoro intenso abbiamo pagato sul piano della brillantezza e forse abbiamo accusato un po’ di tensione. Si sono viste delle cose su cui abbiamo lavorato ma sotto porta dobbiamo essere più cattive e soprattutto dobbiamo migliorare nelle scelte. Ma continueremo a lavorare”.

Italia femminile verso il Mondiale: le tappe

Nei prossimi giorni arriveranno le ultime scelte di Milena Bertolini che nei giorni scorsi è stata alle prese con una polemica a distanza con Gama. L’allenatrice azzurra dovrà ridurre ancora il gruppo a disposizione con la squadra che il 4 luglio si ritroverà a Roma per la partenza verso Auckland, dove giocherà la fase a gironi del Mondiale con esordio nella manifestazione in programma il 24 luglio contro l’Argentina.