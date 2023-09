Europei Volley Italia-Francia, problema a Fiumicino per i transalpini e Patry attacca: “Colpa degli italiani”

La nazionale francese è sbarcata ieri all’aeroporto di Roma ma è stata costretta a rimanere un’ora sulla pista di atterraggio e Jean Patry attacca: “E’ possibile che siano stati gli italiani, ne sono capaci”

13-09-2023 18:38

Si anima la vigilia della semifinale degli Europei di pallavolo maschile che vedrà in campo una grande classica come Italia-Francia. A Roma va in scena la Final Four che si giocherà domani sera al Palasport di Roma alle ore 21.15. E gli animi già cominciano a scaldarsi con i francesi che lanciano le prime provocazioni.

Francia, arrivo e problema a Fiumicino

La Francia è sbarcata a Roma, all’aeroporto di Fiumicino, nella giornata di ieri (con un giorno di vantaggio rispetto alla spedizione italiana) ma c’è stato un problema di natura tecnica visto che ai giocatori non è stato possibile scendere dal velivolo per circa un’ora. Cose che succedono ma evidentemente non la pensano così all’interno della squadra francese.

Patry lancia l’accusa: “Gli italiani sono capaci di farlo”

A lanciare il guanto della sfida è il pallavolista francese Jean Patry che ai microfoni de L’Equipe si lascia andare ad una provocazione in vista della semifinale di domani.

Abbiamo fatto un buon viaggio ma abbiamo dovuto aspettare per un problema tecnico. C’era un po’ di spazio sull’aereo che era stato prenotato dalla Federazione internazionale ma abbiamo dovuto aspettare a lungo. E’ possibile che sia stata una trovata degli italiani, penso che siano capaci di una cosa del genere.

Parole decisamente fuori posto da parte del giocatore che in Italia ha speso diversi anni tra Latina e Milano e che solo quest’estate ha deciso di lasciare la Superlega per giocare nel campionato polacco.

Francia senza paura: pronta la sfida a Michieletto e compagni

La Francia affronta l’Italia senza paura in un match che si preannuncia molto equilibrato. Gli azzurri non hanno mostrato il loro miglior volto contro l’Olanda in una gara che sono riusciti a vincere solo al tie-break mentre per i Blues un giorno in più di riposo e la voglia di provare a stupire a Roma.