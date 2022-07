Italia, guida all'Europeo femminile in Inghilterra

06-07-2022 18:05

A qualcuno potrà sembrare ieri e invece si tratta del 2019, l’estate in cui abbiamo amato in massa la Nazionale di calcio femminile italiana e ne abbiamo ammirato l’impresa al Mondiale in Francia. Il 6 luglio invece, inizierà una nuova avventura per la Nazionale in Inghilterra: gli Europei di calcio femminile.

Dal 2019 sino ad oggi, un momento di stallo dovuto al Covid, ma soprattutto una serie di traguardi e record macinati sia per il movimento in generale che più specificatamente per quello italiano.

Le novità recenti nel calcio femminile italiano

In questi 3 anni si sono susseguiti gli arrivi di Inter e Milan in Serie A grazie alla promozione dalla B delle nerazzurre, e attraverso l’acquisizione del titolo sportivo del Brescia per le rossonere (il Brescia tra l’altro era una delle squadre più titolate e con più storia nel movimento). Negli ultimi 3 anni abbiamo avuto modo di assistere alla partita di calcio femminile con più spettatori allo stadio, i 39mila di Juventus vs Fiorentina del marzo 2019 (quindi prima dei Mondiali), e poi a quella più vista in TV: la finale di Supercoppa tra Juventus e Milan di gennaio di quest’anno. Partita che con 350mila telespettatori su La7 ha scippato il record proprio al match citato qualche riga fa (Juventus v Fiorentina si fermò infatti a 340mila).

Record a parte, anche a livello strutturale il movimento del calcio femminile italiano ha dovuto avere a che fare con enormi stravolgimenti.

Uno su tutti il cambiamento di status per le calciatrici militanti in Serie A che dalla prossima stagione potranno godere dello status di professioniste. Un passaggio che a livello mediatico ha preso i contorni della rivoluzione, dello stravolgimento del sistema, ma analizzato nello specifico, il passaggio al professionismo per il calcio italiano femminile riserva grandi opportunità ma nasconde anche diverse criticità.

Benefici e criticità del professionismo nel femminile

Innanzitutto, va specificato che lo status di professioniste vale solo per le calciatrici di Serie A. Una condizione lavorativa che non prevede per forza stipendi faraonici, piuttosto un salario minimo che si calcola in base all’età e che per tracciare una media sarà fissato attorno ai 256mila euro lordi a stagione (stessa quota minima in vigore oggi per la Serie C).

Per molte società che non hanno grandi sponsor alle spalle o la struttura di un club professionista nel maschile che possa tenere i rubinetti aperti, quella del professionismo e degli stipendi minimi non è proprio una notizia che è stata accolta con enorme entusiasmo, non è un caso, infatti, che una squadra storica per il movimento femminile come l’Empoli si sia trovata praticamente costretta a cedere il titolo sportivo al Parma.

Il professionismo non vale solo per le atlete ma anche per i club di A. Alcune società che hanno partecipato all’ultimo campionato vinto dalla Juventus sono società dilettantistiche

che dovranno cambiare forma e statuto, oltre a garantire una fideiussione di circa 80mila euro per l’iscrizione al torneo

Scandagliate le criticità, il passaggio al professionismo consegna al movimento femminile italiano nuovi orizzonti di opportunità da raggiungere nel medio periodo.

Con le tutele garantite dal salario minimo, le giovanissime atlete del futuro possono cominciare o continuare il percorso nelle giovanili con la consapevolezza di poter rendere quello della calciatrice un lavoro a tutti gli effetti. Anche per le atlete che attualmente militano in Serie A, avere uno stipendio minimo garantito permette di liberarsi dalle difficoltà di avere in molti casi una doppia occupazione, nonostante i ritmi degli allenamenti e delle partite rendano complessa la doppia attività. La nuova normativa inoltre induce la Federazione ad adeguarsi alle altre istituzioni virtuose del calcio mondiale e ad accelerare gli investimenti nel calcio femminile.

Tutto quello che c’è da sapere sull’Europeo femminile

È con questo clima di entusiasmo e in questo contesto che le azzurre, la Nazionale italiana di calcio femminile, si affaccia all’avventura di UEFA Women’s EURO 2022.

L’Europeo di calcio femminile che si disputerà in Inghilterra non sarà un grande evento solo per la portata delle Nazionali impegnate e per l’unicità della manifestazione. La competizione ha infatti fatto registrare numeri e sviluppi economici degni di nota: dall’impatto sul territorio alle partnership strette in questi mesi.

Uno studio commissionato dalla Football Association (FA) e dalla UEFA, conferma che la competizione diventerà il più grande evento sportivo europeo femminile della storia.

Dal rapporto emerge che la competizione genererà un giro d’affari di 63 milioni di euro per le attività economiche delle otto città inglesi ospitanti: Brighton & Hove, Londra, Manchester, Milton Keynes, Rotherham, Sheffield, Southampton e Leigh. Le città ospitanti hanno previsto l’arrivo di oltre 96 mila visitatori provenienti al di fuori del Regno Unito, precisamente da 95 differenti nazioni con un coinvolgimento di tifosi da tutto il mondo grazie alla distribuzione internazionale dei diritti TV della manifestazione che potrebbe raggiungere oltre 250 milioni di persone distribuite in 195 nazioni differenti.

Il cambiamento di paradigma e approccio da parte della UEFA o si nota anche dall’istituzione di un “programma di benefici per club”.

La massima organizzazione di governo del calcio europeo dal 2008 ha stabilito dei pagamenti ai club che forniscono calciatori per i campionati Europei maschile in riconoscimento del loro ruolo di valorizzazione del torneo. A partire da quest’anno, la UEFA ha approvato i piani per introdurre un programma simile anche per gli Europei femminili.

Un programma di benefici per i club del calcio femminile che per questa edizione ammonta a 4,5 milioni di euro totali.

Europei femminili: date e orari delle partite dell’Italia

L’Europeo femminile inizierà il 6 luglio e come da regolamento e tradizione, sarà la nazionale ospitante ad aprire le danze, quindi l’Inghilterra nella suggestiva cornice dell’Old Trafford contro l’Austria alle ore 21.

Per seguire tutte le partite della manifestazione è necessario un abbonamento ai canali tematici sportivi di Sky Sport, mentre per guardare tutte le partite dell’Italia all’Europeo femminile in Inghilterra basterà sintonizzarsi sui canali RAI.

La stessa televisione statale lancerà il 9 luglio un documentario sulla Nazionale femminile realizzato in collaborazione con FIGC dal titolo “Azzurro Shocking, come le donne si sono riprese il calcio”

L’Italia allenata da Milena Bertolini debutterà proprio in quel giorno, questo il calendario delle partite della azzurre, impegnate nel Girone D della manifestazione:

Francia vs Italia (10 Luglio, ore 18:00, New York Stadium)

Italia vs Islanda (14 Luglio, ore 21:00, New York Stadium)

Italia vs Belgio (18 Luglio, ore 21:00, Academy Stadium)

Le quote sulle vincenti dell’Europeo femminile

La manifestazione per nazionali femminili europee è abbastanza giovane e risale al 1984, anno della prima edizione ufficiale (quelle precedenti erano ufficiose).

Nelle prime edizioni l’Italia annovera un trascorso più che dignitoso, fatto di 2 finali perse in meno di 15 anni. Quando poi il movimento tedesco in particolare, e quello nordico sono cresciuti, la nostra Nazionale è venuta meno in quanto a risultati, fino all’exploit nel Mondiale 2019 che ha riacceso gli animi e la speranza di poterci giocare risultati importanti anche oltre il girone iniziale.

Il palmares completo degli Europei femminili recita questo copione:

GERMANIA (8 titoli) NORVEGIA (2 titoli) SVEZIA (1 titolo) OLANDA (1 titolo, campione in carica).

Per l’edizione degli Europei femminili in Inghilterra invece i bookmakers presentano diverse quote. Queste quote per le maggiori favorite alla vittoria finale di UEFA Women’s EURO 2022:

Spagna 4.50

Inghilterra 5.50

Francia 6

Olanda 6

Germania 8

Svezia 8.50

Norvegia 12-15

All’interno del suo girone l’Italia dovrà vedersela con la Francia, una delle favorite per la vittoria finale, infatti la quota presentata per la vittoria dell’Italia nel match del debutto è fissata intorno a quota 6, contro l’1.50 delle transalpine.

Le quote per la vittoria finale dell’Italia invece si attestano tra quota 20-25 secondo i maggiori bookmakers internazionali.

Quanto guadagnano le calciatrici?

l confronto tra gli stipendi delle calciatrici italiane commisurati a quelli delle colleghe internazionali presenti a UEFA Women’s EURO 2022, marca ancora di più il gap tra il calcio del nostro Paese e quello del resto d’Europa.

Come spiegato in precedenza, le calciatrici della Serie A italiane hanno ottenuto un nuovo status e un salario minimo che entrerà in vigore solo dalla prossima stagione.

Negli anni scorsi le atlete del movimento italiano si sono dovute accontentare di compensi ricevuti come rimborsi spesa definiti in accordo con la società per una cifra che non poteva superare i 30K euro lordi a stagione. A questa cifra potevano essere aggiunti rimborsi spesa e indennità per le trasferte, sempre con un limite quantitativo settimanale.

Una condizione che costringeva le calciatrici più pagate a non superare comunque un massimo di 40K euro lordi mensili (anche se la media calcolata su tutte le atlete si attestava attorno ai 15K euro). Al contrario, col passaggio al professionismo invece, la quota sotto la quale non sarà possibile scendere sarà fissata dalle tabelle federali:

Minimi retributivo dal 24° anno di età (classe 1998) – 26.664 euro lordi al mese (19.750 euro netti)

Primo contratto ex art. 33.2 NOIF (classe 2002) e dal 19° al 23° anno di età, quindi classe 2003-1999 – 20.263 euro lordi al mese (16.155 euro netti)

(16.155 euro netti) Minimo retributivo dal 16° al 19° anno di età (classe 2006-2003) – 14.397 euro lordi al mese (11.405 euro netti).

Seppur vero che in Europa e a livello internazionale sono i contratti con gli sponsor e i brand ad aumentare i ricavi delle atlete, è anche vero che pur solo considerando gli stipendi percepiti dal club di appartenenza, la differenza con l’Italia resta bissale.

Samantha Kerr è arrivata nel 2020 a guadagnare 726,5 mila euro a stagione dopo il passaggio al Chelsea, mentre l’americana Alex Morgan quell’anno percepiva una cifra sopra i 400K euro, senza considerare però l’attività di sponsorship con brand come Nike, Coca Cola, AT&T e Volkswagen che portano nelle casse del capitano degli Stati Uniti 3,8 milioni di euro. Si attestano sui 400mila anche gli stipendi di altri nomi noti del calcio femminile come Megan Rapinoe e Ada Hegerberg. Gli appassionati di questo sport hanno ammirato negli ultimi 10 anni uno degli attaccanti più prolifici del calcio femminile, ovvero la brasiliana Marta che percepisce uno stipendio di 390mila euro a stagione all’Orlando Pride.

Mancano poche ore all’inizio dell’avventura inglese per la Nazionale di Milena Bertolini. Un test allenante che sommato all’esperienza del 2019 potrà restituire un’idea tangibile del valore tecnico delle calciatrici italiane.