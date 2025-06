Italia, i senatori azzurri fanno il nome del ct preferito: la reazione di Gravina

Tra le tante consultazioni fatte dal presidente Figc è stato chiesto un parere anche ai giocatori della Nazionale che sognano un ritorno in panchina

Sono giorni roventi tra telefonate, whatsapp, incontri e consultazioni per il presidente federale Gabriele Gravina. Il no di Ranieri lo ha lasciato con il cerino in mano quando pensava di aver trovato la soluzione ideale per accontentare tutti e provare a rialzare l’Italia dopo l’esonero di Spalletti. Oltre a sondare i vari allenatori disponibili su piazza Gravina avrebbe chiesto, secondo La Repubblica, un parere anche ai senatori azzurri.

Dopo i no di Ranieri e Pioli la Figc in difficoltà

Non è una scelta facile quella che tocca a Gravina, già nel mirino della critica e non da oggi per la sua gestione. Modalità e tempistiche dell’esonero di Spalletti e la telenovela Ranieri ne hanno ulteriormente minato la credibilità. Fallito anche il piano-B Pioli, che sta per dire sì alla Fiorentina, il presidente della Figc sa di non poter più sbagliare.

Il sondaggio tra gli azzurri

Ecco dunque che anche i nazionali più rappresentativi sono stati ascoltati da Gravina. Ai senatori dell’Italia sarebbe stato chiesto quale CT preferissero e il sondaggio ha dato un risultato preciso. La risposta è stata Roberto Mancini (tanti i suoi ex campioni d’Europa ancora presenti nel gruppo, da Donnarumma e Di Lorenzo a Bastoni e Barella).

Tra Mancini e Gravina il grande freddo

Lo stesso Mancini più di una volta, e pochi giorni fa l’ha ribadito, ha detto di essersi pentito di aver lasciato la Nazionale. Se non è proprio un’autocandidatura di sicuro è un’apertura per dare la sua disponibilità a tornare in azzurro. Gravina però da questo orecchio, almeno per ora, non ci sente. I due non si sono lasciati esattamente bene nell’agosto del 2023, con le dimissioni improvvise del CT, che appena qualche giorno dopo si sarebbe accasato sulla panchina della nazionale saudita.

Gattuso in pole ma ballano tanti nomi

Al momento resta in pole Gattuso ma sono diversi i nomi sulla scrivania di Gravina, da De Rossi a Palladino fino a Farioli.

