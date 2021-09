Italia-Lituania: Mancini cambia tutto, attacco giovane e inedito

Tutto pronto per Italia-Lituania. A Reggio Emilia, la Nazionale è obbligata a vincere per riprendere la corsa verso Qatar 2022. Per gli Azzurri, obbligatoria la vittoria (possibilmente con tanti gol).

Dopo i pareggi con Bulgaria e Svizzera, Mancini è costretto a rivoluzionare la squadra. Complici tanti forfait (Immobile e Insigne hanno lasciato il ritiro), l’undici titolare azzurro sarà decisamente inedito.

Confermato in porta Donnarumma, difesa con Calabria (o Toloi), Acerbi, Bonucci e Biraghi (o Emerson). Grandi novità a centrocampo. Tutti volti nuovi rispetto al tridente titolare, ovvero Locatelli, Cristante e Pessina.

Tante novità anche per quanto riguarda l’attacco che scenderà in campo contro la Lituania. Il tridente sarà formato da Chiesa (da valutare per un problema al flessore), Bernardeschi e, al centro dell’attacco, da Raspadori.

Il giovane attaccante del Sassuolo, classe 2000, giocherà la sua prima partita da titolare in Nazionale. Campione d’Europa con una presenza da subentrato con il Galles, ha l’occasione per mettersi in mostra.

Mancini crede ciecamente in Raspadori, tanto da averlo portato ad Euro 2020. In ottica Qatar 2022, sarà un banco di prova importantissimo per la promessa del calcio italiano.

L’Italia vuole i tre punti e continuare la striscia di risultati utili consecutivi. Contro la Lituania, spazio ad una Nazionale molto diversa da quella che ha trionfato a Wembley.

OMNISPORT | 08-09-2021 08:08