Italia, Mancini: "Errori, ma percorso non cambia"

“Peccato chiudere così, abbiamo concesso troppo nel primo tempo, li abbiamo lasciati giocare, ma il gruppo è ancora aperto”. Così il ct Roberto Mancini a Rai1, dopo la sconfitta per 5-2 in Nations League contro la Germania.

Il commissario tecnico non si è nascosto: “Ci sono stati degli errori, non abbiamo difeso bene come squadra. Se ti esponi al contropiede contro questi giocatori rischi. Il ko non modifica nulla nel nostro percorso, abbiamo due partite a settembre, hanno esordito tanti giovani. Siamo stati sfortunati in 4-5 occasioni che avrebbero potuto riaprire la partita”.