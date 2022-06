Italia, Mancini all'esame di tedesco con l'attacco sperimentale

14-06-2022 09:45

Dopo le prime tre giornate, l’Italia è prima nel gruppo 3 di Nations League. Gli Azzurri hanno cinque punti, due in più della Germania. Oggi, al Borussia Park di Monchengladbach, la squadra di Roberto Mancini si gioca tante possibilità di blindare il primo posto nel girone e pensare seriamente alle Final Four (già conquistate nella precedente edizione, vinta dalla Francia).

Italia-Germania, vietato sbagliare per gli Azzurri

Dopo aver deluso nella Finalissima, Roberto Mancini ha stravolto la Nazionale. Spazio a tanti volti nuovi per dare il via ad una nuova era azzurra. Le prime tre giornate di Nations League hanno confermato la bontà del progetto: due pareggi e una vittoria per la nuova banda di Roberto Mancini con conseguente primo posto nel gruppo 3.

Ora la sfida in casa della Germania, reduce da tre pareggi in altrettante gare disputate in questa Nations League ma desiderosa di sgambettare gli Azzurri e rimettersi in corsa per il primo posto. Il CT Roberto Mancini sa perfettamente che fare bene contro l’ostica squadra tedesca porterebbe ancor più sicurezza nell’ambiente azzurro. Da ricordare che la gara d’andata è terminata in parità (1-1).

Italia, Mancini sceglie un tridente sperimentale

Contro la Germania, il CT Roberto Mancini dovrebbe affidarsi al classico 4-3-3 con solo quattro giocatori confermati rispetto alla sfida d0andata giocata al Dall’Ara, ovvero Gianluigi Donnarumma, Alessandro Bastoni, Bryan Cristante e Matteo Politano. In difesa, sugli esterni, spazio a Davide Calabria e Leonardo Spinazzola. A centrocampo intoccabile Nicolò Barella (miglior marcatore azzurro dell’era Roberto Mancini insieme a Ciro Immobile e Andrea Belotti) e Manuel Locatelli.

Le vere sorprese arrivano dalle scelte offensive con il CT intenzionato ad affidarsi, oltre che allo spumeggiante Matteo Politano, al giovane fenomeno 18enne Wilfried Gnonto e a Giacomo Raspadori. Per l’attaccante del Sassuolo sarebbe un’ulteriore chance di dimostrare di poter essere l’uomo della provvidenza per la Nazionale.

Italia, Mancini alla ricerca del gol perduto

La Nazionale non ha trovato il gol in quattro delle ultime sette partite, tante volte quante nelle precedenti 45 gare sotto la gestione Roberto Mancini. Un dato preoccupante che il CT spera di migliorare nel confronto con la Germania. Gli Azzurri creano tante palle gol ma faticano a concretizzarle. Manca un centravanti che sappia segnare con continuità ma, contro la Germania, l’importante sarà fare gol.