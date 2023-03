L'atleta fiorentino ha di nuovo superato il campione olimpico sulla distanza dei 60 metri agli Europei di Atletica Indoor

04-03-2023 19:22

Grand’Italia agli Europei indoor di atletica in corso ad Istanbul. I velocisti azzurri sono stati i grandi protagonisti nella finale dei 60 metri, con il sorprendente Samuele Ceccarelli che ha conquistato una storica medaglia d’oro.

Solo argento per il campione olimpico Marcell Jacobs, ancora una volta clamorosamente battuto dall’atleta fiorentino dopo la sfida agli Assoluti d’Italia. Si tratta di una doppietta senza precedenti per gli Azzurri.

Ceccarelli ha fermato il cronometro sul tempo di 6″48, Jacobs ha fatto 6″50 e dopo la gara si è lamentato per un problemino muscolare. Bronzo allo svedese Henrik Larsson.



Ceccarelli in estasi: “Incredibile vincere all’esordio”

L’atleta del momento è senz’altro Samuele Ceccarelli, classe 2000 che sta stupendo gli addetti ai lavori dopo due mesi da urlo. L’Azzurro in batteria era sceso fino a 6.47, terza prestazione mondiale.

“Prima volta che faccio l’Europeo, vincere addirittura… – ha detto alla Rai -. Quando mi hanno dato il pettorale blu di leader europeo mi sono un attimo irrigidito, ma ho continuato a correre contro me stesso. Il livello è altissimo, sono io il nuovo arrivato. I capelli da matricola? Mi hanno portato fortuna, ora però basta. Grazie a tutti”.

Jacobs: “Ho dato tutto, mi ha battuto il migliore”

Marcell Jacobs non è riuscito a difendere il titolo conquistato due anni fa, ma ha fatto i complimenti a quello che è diventato a tutti gli effetti il suo rivale: “Ceccarelli era al top della forma, speravo andasse a medaglia ma non d’oro… Almeno è rimasta in casa“.

“Io ho dato tutto quello che avevo, ho fatto tutto il possibile ma mi ha battuto il campione italiano e campione europeo con il miglior crono continentale dell’anno. Ora mi concentro sulla stagione outdoor e faremo grandi cose. Anche con la staffetta con questa new entry”.

Italia, sabato da urlo: argento nel salto triplo

E’ stato un sabato memorabile per l’atletica azzurra, che ha conquistato anche una medaglia d’argento nel salto triplo grazie a Dariya Derkach. L’atleta di origine ucraine ha chiuso con la misura di 14.20 metri alle spalle della turca Tuğba Danışmaz, oro con 14.31 metri. Bronzo per la portoghese Mamona.

Venerdì l’Azzurro Zane Weir aveva conquistato l’oro nel getto del peso. L’Italia grazie a questi successi balza in testa al medagliere con due ori e due argenti.