Italia, quanta fatica e tifosi delusi: Ma è lui o un sosia?

Vince a fatica l‘Italia di Mancini, che allunga la serie positiva e avvicina la qualificazione al Mondiale. In Lituania, però, gli azzurri soffrono troppo per avere ragione dei baltici, anche per i clamorosi errori sotto porta di Immobile. Il bomber laziale segna solo all’ultimo istante di gara, ma prima spreca davvero troppo. E finisce con l’essere beccato sui social.

Un primo tempo agghiacciante

La partita con la cenerentola del girone non scatena particolari entusiasmi sui social, tanto che l’hashtag #lituaniaitalia non va neppure in tendenza su Twitter. Nei primi minuti le premesse sono altre: “Fate un gol prima che cominci la litania dei telecronisti Rai sull’importanza della differenza reti”, è l’invito di una tifosa. Ben presto però le attenzioni si spostano sul terreno di gioco, quasi improponibile a certi livelli. “Senza pubblico, senza VAR e goal line technology col campo sintetico! Un tipico torneo primaverile delle scuole medie”, ironizza un supporter. All’intervallo, dopo 45′ senza emozioni, qualcuno comincia a essere preoccupato. Qualcun altro invece prende sonno: “Il volume altissimo della pubblicità serve a svegliare quelli che si sono addormentati durante il primo tempo”.

Sensi segna e Immobile spreca

Funzionano, al rientro in campo, i cambi di Mancini. Chiesa e Sensi danno verve alla nazionale e l’interista trova subito il gol del vantaggio. “Sono veramente felice per questo ragazzo, forte molto forte”, confessa un utente su Facebook. Un altro chiede: “Cioè questo è quello che nell’Inter non gioca mai? In nazionale due minuti e segna?”. Immobile invece si mangia tre gol fatti e i tifosi lo beccano: “Stanno chiedendo il reso della Scarpa d’Oro”, scrive uno. “Incredibile come un bomber di razza come Immobile in nazionale si trasformi e diventi un Lapadula qualunque”, insiste un altro. E ancora: “Ma questo è il centravanti che dovrebbe trascinarci agli Europei e ai Mondiali?”.

Monumento a Donnarumma

A furia di sprecare occasioni favorevoli, gli azzurri rischiano la beffa: ci vuole un miracolo di Donnarumma su Eliosius per proteggere il risultato. “Dopo questa parata altri 4 milioni per Gigio”, ironizza un tifoso. “Rinnovo a 16 milioni più gite a Taormina gratis”, un’altra battuta. E se per il portiere fioccano complimenti, per qualche altro azzurro piovono critiche: “Ma Bastoni the new Maldini che fa?”. E ancora: “Locatelli disgrazieto, questo pure Crisantemi lo avrebbe segneto”, scherza un tifoso parafrasando Lino Banfi/Oronzo Canà. Solo nel finale, poi, arriva il gol di Immobile su calcio di rigore: “Ma dai è chiaro che non era lui, si tratta di un sosia”, ironizzano in molti.

SPORTEVAI | 31-03-2021 22:39