Italia, Raspadori: "Bisogna ripartire, serve entusiasmo"

20-09-2022 14:38

Il centravanti della nazionale italiana Giacomo Raspadori ha preso la parola dal ritiro di Coverciano, dove l’Italia si sta allenando in vista delle due partite di Nations League contro Inghilterra e Ungheria, per chiarire il momento azzurro:

“Non ci preoccupamo abbiamo voglia di giocare bene, mettersi in gioco e mostrare di cosa siamo capaci. Le prossime sono due partite decisive, serve essere nella migliore condizione specialmente dal punto di vista fisico. Ricominciare da chi è qui da più di più è la cosa corretta, serve cercare di nuovo l’entusiasmo, ed il lavoro è l’unico modo per fare risultato di grande valore. La non qualificazione in Qatar? È un momento complicato come lo sono stati i mesi scorsi ma c’è da reagire e da andare oltre, cercando di tornare a quell’entusiasmo e a quella voglia di fare bene che c’era in precedenza”.