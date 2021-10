Italia sconfitta, è polemica per il post del fratello di Immobile

A causa di un infortunio Ciro Immobile non ha potuto rispondere alla convocazione in Nazionale per la Nations League e quindi non era in campo ieri, mentre gli azzurri venivano battuti per 2-1 dalla Spagna. A fine gara, però, il fratello dell’attaccante della Lazio, Luigi Immobile, s’è voluto togliere un sassolino dalla scarpa dopo le tante critiche piovute su Ciro da parte dei tifosi italiani agli ultimi Europei.

La provocazione del fratello di Immobile

Durante la competizione, infatti, Immobile è stato spesso accusato di non essere all’altezza dei compagni e che con un centravanti migliore l’Italia avrebbe vinto anche più facilmente, segnando più gol, la manifestazione continentale. Una critica che Luigi Immobile non ha dimenticato e che ieri sera ha voluto rispedire al mittente.

“E ora??? A chi diamo la colpa?? Il capro espiatorio non c’è!!!”, ha scritto il fratello dell’attaccante in una Instagram story. Il commento, ovviamente, non è sfuggito ai tifosi azzurri, che si sono scatenati sui social network.

Le polemiche sui social

“In effetti a luglio, quando Immobile aveva giocato, la Spagna l’avevamo sdrumata…”, scrive su Twitter Mojo schierandosi con l’attaccante della Lazio. “Fossi Immobile rinuncerei alla nazionale fino alla vigilia dei Mondiali in Qatar. Così dopo aver provato infruttuosamente Kean, Lasagna, Raspadori, nonno Caputo, Mancuso, Petagna e topo Gigio… torneranno strisciando chiedendogli di aggregarsi per la fase finale. Se ci arrivano”, aggiunge Gaius.

Per TheCrow il problema in azzurro non era il centravanti: “Comincio a pensare che Immobile in nazionale non tocca palla perché Insigne, Verratti e Jorginho si passano la palla solo tra loro”.

Ma tra i tifosi dell’Italia c’è anche chi non cambia idea, come CaClar: “1) Non è che se gli altri fanno schifo Immobile diventa forte. 2) l’Italia ha segnato, il problema è che ne ha presi 2. Oppure immobile avrebbe marcato Torres? 3) Immobile ha giocato agli Europei contro la Spagna. E ha fatto schifo”.

SPORTEVAI | 07-10-2021 09:59