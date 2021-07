Italia-Spagna, Oyarzabal: "Riuscirò a superare Bonucci e Chiellini"

Freddissimo, dagli undici metri, ha segnato il rigore decisivo contro la Svizzera: per Mikel Oyarzabal sarà comunque un Euro 2020 indimenticabile. Dopo aver mandato la Spagna in semifinale, adesso avverte l’Italia: l’attaccante della Roja, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato così la sfida.

“Sarà una partita molto complicata. L’Italia ha dimostrato il suo livello, viene da un grande momento, ma anche noi ed è su questo che dobbiamo concentrarci”.

L’esterno offensivo della Real Sociedad, in goal nel 3-5 contro la Croazia agli ottavi di finale, conta sulla forza della consapevolezza, arma fondamentale, a detta sua, per battere gli azzurri di Roberto Mancini:

“E’ una selezione di alto livello, ma la cosa più importante è essere noi stessi. Dobbiamo continuare a fidarci di noi stessi e sono sicuro che andrà bene”.

Di sicuro, comunque, avrò letto i commenti positivi rivolti dall’Europa calclistica a Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, autori di una prestazione monstre contro il Belgio, annullando i Diavoli Rossi:

“Cosa penso quando mi immagino contro Chiellini e Bonucci? Di riuscire a superarli e di segnare un gol. È una selezione di alto livello, con giocatori di grandi squadre. Noi non siamo da meno”.

OMNISPORT | 04-07-2021 14:03