Italia, Spalletti anticipa al Tg1 i cambi di formazione con la Germania

Il ct resta ottimista sulla qualificazione alla final 4 e spera di rivedere domani lo stesso atteggiamento con risultato diverso. Tocca a Ricci dal 1'

Quale Italia vedremo domani a Dortmund contro la Germania? Per l’assenza di Calafiori, infortunato, e per qualche cambio che ha in testa il ct sarà una squadra leggermente diversa ma Spalletti vuol rivedere molte delle cose espresse giovedì nell’andata a San Siro, nonostante la sconfitta.

L’illusione nella gara di andata

L’avvio di partita al Meazza aveva illuso tutti: la sfrontatezza nell’aggredire la Germania cercando di spezzarne il possesso palla, il gran gol di Tonali frutto di uno schema studiato in allenamento, qualche occasione ghiotta sprecata: c’erano i presupposti per l’impresa, poi tutto è andato a rotoli.

In Germania domani sera non si potrà sbagliare niente e chissà se basterà perchè detto fuori dai denti i tedeschi sono più forti e il “muro” dei tifosi di Dortmund è uno spauracchio in più ma Spalletti resta ottimista.

Stasera la conferenza del ct

L’Italia si è allenata a Milano e nel pomeriggio partirà per la Germania dove alle 19.10 si terrà la conferenza di vigilia di Spalletti che, però, parlando in esclusiva al Tg1 ha anticipato alcuni cambi di formazione.

Giocherà Ricci al posto di Rovella

Il ct si tiene strette alcune cose viste all’andata: “Vogliamo ripetere la prestazione che abbiamo fatto all’andata, loro li ho visti forti ma meritavamo dipiù noi, ora si va a tentare di riproporre le stesse cose sperando però di cambiare il risultato”. Mancherà l’infortunato Calafiori, che sarà sostituito da Buongiorno, out anche Cambiaso che è tornato a casa come già successo a Retegui a inizio raduno: le assenze però non preoccupano il ct: “Ce n’è uno per reparto, comunque Ricci giocherà e sotto punta si vedrà perché ne abbiamo diversi”. Ricci giocherà play al posto di Rovella. Dovrebbe andare in panchina anche Raspadori, che non ha brillato a San Siro, e al suo posto dovrebbe toccare a uno tra Maldini e Zaccagni.