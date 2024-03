Italia, Spalletti come Mancini? Quante critiche per le convocazioni: luna di miele in crisi

Il ct per la tournèe in Usa ha lasciato a casa diversi azzurri sorprendendo con alcune scelte, il web attacca: nel mirino soprattutto Zaniolo

16-03-2024 09:34

Mancano tre mesi esatti al debutto dell’Italia agli Europei: il 15 giugno si giocherà contro l’Albania e per Spalletti la tournée in Usa, con le amichevoli contro Venezuela ed Ecuador, è l’ultima opportunità per valutare la rosa anche alla luce dell’ultima defezione, quella di Berardi che doveva essere uno dei sicuri convocati. Il ct sembra ripercorrere le orme del suo predecessore Mancini, che aveva raggiunto un numero record di convocati. Spalletti ha infatti allargato di parecchio la rosa degli azzurrabili, inserendo anche nomi a sorpresa come Folorunsho e Lucca e ripescando chi come Zaniolo sembrava ormai fuori dai radar.

Nazionale, Spalletti cerca alternative in attacco

Il punto debole resta ovviamente l’attacco: se l’esclusione di Immobile non è però una grande sorpresa, lo è quella di Scamacca che si sta riprendendo con l’Atalanta e che ha le caratteristiche di attaccante centrale di peso. Al suo posto il ct ha chiamato Lucca che, dopo aver illuso tutti agli inizi della carriera, non sembra al top. Dubbi anche su altre scelte, dalle esclusioni dei romanisti a quella di Calafiori, lasciato all’Under 21.

Italia, tifosi scettici sulle scelte di Spalletti

La luna di miele tra il ct e i tifosi sembra già in crisi a giudicare dalle pesanti critiche che arrivano sul web dopo i convocati di ieri. Si respira un certo scetticismo e c’è anche chi dubita della sincerità su alcune chiamate.

I tifosi sul web attaccano Spalletti per le convocazioni

Fioccano le reazioni sui social: “Ma come si fa a non convocare Calafiori ? Al momento è il giocatore (non difensore, giocatore) italiano più forte. Fisico, intelligenza tattica, gioca a tutto campo…non tifo Bologna, sono oggettivo” e poi: “Zaniolo ancora convocato, con una stagione del genere e con i tifosi dell’ Aston Villa che gridavano ad un suo ritorno in Turchia già a gennaio. Tutta ‘sta pagliacciata si spiega solo in un modo, qualche club di Serie A sta facendo pressioni” e anche: “Sono amichevoli, ma Zaniolo sì ed El Shaarawy no fa abbastanza ridere“.

C’è chi scrive: “Spalletti non ama Politano. È stato uno dei migliori del Napoli nella disastrata stagione in corso. Chiama una serie di carneadi e Zaniolo che non ne imbrocca una all’Aston Villa..è proprio una scelta a prescindere, c’è pure Berardi infortunato..” e anche: “Secondo me con tanti centrali mancini a disposizione, non portare Mancini, abituato alla difesa a 3 è un errore di Spalletti” e ancora: “Per non chiamare CALAFIORI e Scamacca e convocare Zaniolo e Orsolini, ci vuole un bel coraggio”.

Il web è scatenato: “Tutto dovevo vedere nella vita, ma Folorunsho in Nazionale nemmeno in un altro sistema solare sarebbe stato possibile immaginarlo” e infine: “Sarei curioso di capire come mai Mancini e Cristante sono fuori dalle convocazioni… Strana decisione. Poi vedo Zaniolo che ha giocato si e no 90 minuti da inizio 2024. Convocazioni vagamente “politiche”.