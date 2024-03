Italia, i convocati da Spalletti per le sfide con Venezuela ed Ecuador: novità Bellanova, Folorunsho e Lucca

Tre debuttanti in Nazionale tra i convocati per il tour negli Stati Uniti: Spalletti prova uomini, schemi e soluzioni nelle due amichevoli di preparazione a Euro 2024.

15-03-2024 19:54

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Sono ventotto i convocati da Luciano Spalletti per le due amichevoli in programma durante la sosta di fine marzo negli Stati Uniti contro Venezuela ed Ecuador. E tra questi, spiccano tre novità: si tratta di Raoul Bellanova, Michael Folorunsho e Lorenzo Lucca. Sia il difensore del Torino, sia il centrocampista del Verona (ma di proprietà del Napoli), sia l’attaccante dell’Udinese (in prestito dal Pisa) sono infatti alla prima chiamata “vera” in azzurro.

Nazionale prima convocazione per tre debuttanti

Tutti e tre, infatti, erano già stati chiamati in occasione di raduni dedicati a calciatori di interesse nazionale. Folorunsho, per la verità, non aveva potuto rispondere alla convocazione a causa di un’influenza. Gli altri due, Bellanova e Lucca, avevano già “assaggiato” il clima della prima squadra azzurra. Senza però mai rientrare nel novero dei convocati ufficiali. Spalletti, a proposito di Folorunsho, aveva dato un’anticipazione qualche tempo fa: “È una bestia”. Lui lo conosce bene: lo ha visto in azione in ritiro col Napoli, prima che fosse girato in prestito prima al Bari, poi al Verona.

Italia, l’elenco dei convocati per gli Stati Uniti

Questo l’elenco completo dei convocati per il mini tour negli States:

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham). Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham).

Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham). Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Michael Folorunsho (Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma).

Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Michael Folorunsho (Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma). Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Lucca (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).

Italia contro Venezuela ed Ecuador: il programma

La discussa scampagnata statunitense, proprio alla vigilia del rush finale di campionato e coppe, prevede la disputa di due amichevoli contro rappresentative della Conmebol, la confederazione sudamericana. Giovedì 21 marzo alle 22 italiane (le 17 locali) gli Azzurri sfideranno il Venezuela al DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale, casa dell’Inter Miami di Leo Messi. Domenica 24 marzo alle 21 italiane, le 16 locali, affronteranno invece l’Ecuador alla Red Bull Arena di Harrison, nel New Jersey, dove giocano i New York Red Bull.