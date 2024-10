Italia, Spalletti e la tentazione di cambiare: con Israele ecco le novità

Il ct azzurro per il match di domani sera pensa a diversi cambi: ecco chi sostituirà lo squalificato Pellegrini, tutte le altre possibili rotazioni

L’Italia si appresta a tornare in campo per la quarta giornata di Nations League contro Israele, che fa seguito al pareggio agrodolce col Belgio. Spalletti, chiamato a difendere la vetta del Gruppo 2, cambierà qualcosa nell’undici titolare: scopriamo insieme che cosa ha in mente il ct per l’impegno di domani, lunedì 14 ottobre (ore 20.45) al Bluenergy Stadium di Udine.

Italia-Israele: c’è un primato da difendere

Se è vero che gli azzurri non hanno mai perso nei sei precedenti con Israele (il bilancio è di cinque successi, di cui l’ultimo a settembre per 2-1, e un pareggio), è altrettanto vero che la partita in Friuli non può e non deve essere presa sottogamba. Perché la Francia è dietro di una sola lunghezza e un eventuale passo falso potrebbe spianare la strada al sorpasso dei bleus.

Rispetto alla gara col Belgio – splendida fino all’espulsione di Pellegrini che ha consentito il ritorno dei Diavoli Rossi – Spalletti potrebbe presentare diverse novità di formazione. Senza snaturare, però, la nuova identità della Nazionale, che continuerà a essere il 3-5-1-1.

I cambi che ha in mente Spalletti: c’è Buongiorno

Nel terzetto difensivo potrebbe assistersi all’avvicendamento tra Bastoni, insolitamente tra i peggiori nel match dell’Olimpico contro il Belgio, e Buongiorno, che fin qui ha disputato una stagione di altissimo livello nel nuovo Napoli di Conte.

Si cambia anche sulle fasce: non è da escludere che possano accomodarsi in panchina sia Dimarco, reduce da una partita straordinaria, e Cambiaso, che è andato pure in gol: al loro posto si candidano a partire dall’inizio Udogie e Bellanova.

Ballottaggio a centrocampo, spazio a Raspadori

Frattesi e Tonali corrono spediti verso la riconferma, mentre Ricci, che ha ancora una volta fornito risposte positive nella zona nevralgica del campo, è insidiato dallo juventino Fagioli.

Non ci sarà lo squalificato Pellegrini (Spalletti è stato costretto a correre ai ripari convocando Zaniolo, ndr): al posto del capitano della Roma spazio a Raspadori, che dovrà supportare Retegui.

Le probabili formazioni di Italia-Israele