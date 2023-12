Nations League femminile, Italia-Svizzera: info, formazioni, dove vederla in tv

L'Italia femminile può scrivere la storia in Nations League. Verso il match con la Svizzera di domani: cosa serve e le possibili scelte del ct Soncin

04-12-2023 13:40

Dopo la vittoria storica in Nations League contro la Spagna campione del Mondo, ora l’Italia femminile se la dovrà vedere contro la Svizzera per cercare di conquistare il secondo posto nel girone, che permetterebbe di conquistare la salvezza certa in Lega A. Le elvetiche sono già condannate alla retrocessione con 3 punti e 14 goal subiti in 5 gare. Cosa serve? Un risultato migliore rispetto alla Svezia, a sette punti al momenti insieme alle azzurre. Le scandinave affronteranno la Roja, che dopo l’ultima sconfitta contro la Nazionale di Soncin, dovrà rialzare la testa, anche se ha già aritmeticamente certa della testa della classifica.

Italia-Svizzera, le dichiarazioni di Soncin

Ospite di “Radio Anch’io Sport”, programma di Rai Radio 1, il commissario tecnico ha presentato la sfida: “Il secondo posto in Nations League sarebbe un risultato storico. Eravamo molto convinti di poter fare questa impresa. Avevo fiducia prima della partita per la disponibilità e la grande determinazione che stanno mettendo le ragazze. La vittoria con la Spagna può tracciare ancora di più la strada che dobbiamo percorrere da qui in avanti. Diventa fondamentale la partita di domani sera contro la Svizzera, si può guardare il futuro con grande fiducia. Con le elvetiche dobbiamo riuscire a creare una costanza di prestazioni per arrivare al meglio all’Europeo – ha spiegato Soncin.

Poi ha concluso: “La Nations League prepara il Ranking per la qualificazione all’Europeo e quindi avere una posizione migliore può rendere più agevole il raggruppamento. A prescindere da questo, il nostro è un percorso di crescita, la Nazionale è sotto gli occhi di tutti, ma può aiutare tutto il movimento a crescere, a svilupparsi e ad attirare ancora maggiore attenzione”.

Dove vedere Italia-Svizzera in diretta tv e streaming

Il fischio d’inizio del match è previsto per le 19.00 di domani, martedì 5 dicembre 2023 allo stadio Tardini di Parma. La sfida sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre e in streaming su Rai Play.

Italia-Svizzera femminile, le probabili formazioni

ITALIA (4-4-1-1): Giuliani; Di Guglielmo, Lenzini, Linari, Boattin; Bergamaschi, Caruso, Giugliano, Cambiaghi; Dragoni; Giacinti. Ct. Soncin.

SVIZZERA (4-3-3): Herzog; Martin, Buhler, Stierli, Aigbogun; Reuteler, Waiti, Sow; Lehmann, Bachmann, Crnogorcevic. Ct. Gertschen.