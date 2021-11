Italia-Svizzera, rivincita dei social: “Lui almeno i rigori li segna"

13-11-2021 11:42

Un pareggio che riporta l’Italia con i piedi per terra. La nazionale di Mancini sembra già aver esaurito il credito conquistato grazie alla vittoria agli Europei. Bonucci e compagni dovranno sudarsi la qualificazione in Qatar nell’ultimo match in programma, quello in programma a Belfast il prossimo lunedì. A finire nel mirino sono anche i protagonisti di quello splendido successo, e in particolare Jorginho dopo il rigore sbagliato al 90’.

La rivincita di Immobile

Anche dopo la vittoria a Londra, erano stati tanti i tifosi dell’Italia che non avevano risparmiato critiche a Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio è stato il primo ad ammettere di non aver sempre giocato al meglio nel corso delle sue avventure in nazionale, ma Mancini lo ha sempre messo al centro del progetto. Dopo una settimana di polemiche legate all’infortunio che lo ha tenuto fuori dalla sfida dell’Olimpico, il nome dell’attaccante torna di attualità a causa del rigore sbagliato da Jorginho.

I tifosi della Lazio, il giorno dopo, si prendono una rivincita: “Il problema di questa nazionale è che Immobile non segna mai – scrive ironico Stefano – il problema è chi vi dà la possibilità di parlare di calcio”. Anche Paolo la butta sull’ironia: “Mi sembra palese ed evidente che il problema della nazionale sia Immobile”. E ancora: “Se avesse sbagliato il rigore sarebbe stato esposto crocifisso a Coverciano”.

Per i tifosi della Lazio si tratta di una vera e propria rivincita dopo le tantissime critiche ricevute in passato: “Menomale che tifo Lazio che ha un bomber che sa tirare i calci di rigore. Si chiama Immobile”. E ancora: “L’unica colpa che ha Immobile è quella di non mandarvi tutti a quel paese”. Mentre Tony scrive: “Immobile fa 161 gol in serie A e viene incolpato di ogni cosa, pure delle fame nel mondo. E poi c’è Jorginho che anche se facesse tre autogol nella stessa partita, sarebbe da pallone d’Oro”.

Ma a finire nel mirino non è soltanto Jorginho per il suo terzo rigore sbagliato ma anche il Gallo Belotti. “Nelle ultime tre partite dell’Italia, Mancini ha sostituito Immobile con tre attaccanti diversi (Bernardeschi, Raspadori e Belotti), non ha segnato nessuno dei tre e sono stati tutti sostituti a partita in corso”.

