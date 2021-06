Italia-Svizzera: sarà il russo Karasev a dirigere la sfida di mercoledì

Dopo l’ottimo esordio di venerdi sera contro la Turchia, tra 48 ore per l’Italia sarà tempo di tornare sul prato dell’Olimpico.

Gli azzurri di Mancini scenderanno in campo infatti mercoledi sera alle ore 21.00 per affrontare la Svizzera di Vladimir Petković, nel secondo match del girone A. I biancocrociati hanno pareggiato il loro match d’esordio contro il Galles per 1-1 sabato scorso.

Sarà Sergej Karasev l’arbitro di Italia-Svizzera, gara in programma per mercoledì e valida per la seconda giornata del Gruppo A a Euro 2020. Il fischietto russo sarà coadiuvato dagli assistenti Demeshko e Gavrilin e dal quarto uomo Oliver, mentre al VAR ci saranno Dankert, Fritz, Gittelmann e Gil.

OMNISPORT | 14-06-2021 10:50