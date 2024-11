Italia U.19: Camarda e Mannini spediscono gli azzurrini a fase Elite Europei: Bosnia battuta 3-0

Gli azzurrini conquistano la Fase Elite pre-Europeo di categoria: Camarda e Mannini fanno volare il gruppo del CT Bollini. Anche Fonseca sorride

Volano gli Azzurrini: dopo Montenegro, anche la Bosnia è affondata. L’Italia Under 19, guidata dal tecnico Alberto Bollini, fa faville: altro 3-0 secco alla Bosnia Erzegovina, nella seconda giornata delle qualificazioni agli Europei di categoria. Dopo il netto successo di tre giorni fa contro il Montenegro è arrivata un’altra perentoria affermazione, ora resta in palio solo il primo posto, che sarà assegnato martedì prossimo nella partita contro i padroni di casa della Grecia, ma a marzo ci saremo nella Fase Elite. Gli azzurrini hanno chiuso il match in soli 26 minuti di gara con i gol di Camarda e Mannini. L’analisi e i protagonisti del match.

U.19 Italia 3-0 Bosnia: Mannini ancora scatenato

Continua il momento di grazia degli uomini di Bollini. Allo Stadio Municipale di Archanes apre i giochi al 4′ Camarda su assist di Mannini che poi si scatena con una doppietta: all’11’ sigla il 2-0 e al 26′ realizza il tris che mette la gara in ghiaccio. Incapace di reagire la Bosnia Under 19, reduce da una pesante sconfitta per 5-2 contro la Grecia nell’altra sfida del girone. Ripresa senza grossi spunti e risultato finale che non cambia.

Italia Under 19: il percorso verso l’Europeo

Le prime due classificate di ciascuno dei 13 gironi, insieme alla migliore terza, si qualificheranno alla Fase Elite, in programma in primavera in Portogallo. Le sette squadre vincitrici della Fase Elite raggiungeranno la Romania, paese organizzatore, per la fase finale degli Europei, prevista dal 13 al 26 giugno 2025.

Chiusa già dunque la pratica per l’Italia Under 19, già a 6 punti in due gare, che accede alla Fase Elite.

Francesco Camarda, protagonista anche in Nazionale U.19

Ha solo 16 anni ma già gioca con la Nazionale Under 19. Francesco Camarda, criticato da Antonio Cassano, si conferma sempre più decisivo anche in Azzurro. Dal percorso di formazione e crescita con il Milan all’esordio in prima squadra: il tecnico portoghese, Paulo Fonseca, ci ha visto lungo e contro il Cagliari ha lanciato il giovane attaccante dal 1′ di gioco.

Ora, per i rossoneri, continuano ad arrivare buone notizie dopo il gol del loro bomberino anche in Nazionale italiana, seppur in categoria Under 19.