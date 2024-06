Under 21, Italia-Indonesia: orario, formazioni e dove vedere gli Azzurrini a caccia del 2° posto nel girone

Tutte le informazioni sulla gara valida per il Torneo Maurice Revello in programma allo Stade d'Honneur di Mallemort in Francia nel pomeriggio di mercoledì 12 giugno.

Dopo il successo ai calci di rigore contro Panama Under 23, scatta il conto alla rovescia per la quarta partita nell’ambito del Torneo Maurice Revello per l’Italia Under 21, che mercoledì 12 giugno alle 18:15 sfiderà l’Indonesia Under 20. Mandati in archivio il successo contro il Giappone Under 19 (4-3), la sconfitta contro l’Ucraina Under 23 (4-0) e portati a casa due punti grazie al successo dopo i tiri dagli undici metri contro Panama è il momento di scendere in campo per concludere la fase del girone.

L’Italia Under 21 è artefice del proprio destino nella corsa al secondo posto nel gruppo B. Si riparte dalla doppietta di pregevole fattura del gioiellino del Psg, Ndour, che ha permesso agli azzurrini di rimontare due gol di svantaggio alla nazionale centroamericana e di staccarla di due punti in graduatoria consolidando il piazzamento alle spalle dell’Ucraina. Il Torneo Maurice Revello, noto anche come Torneo di Tolone, si appresta a emettere i propri verdetti.

Il commissario tecnico Carmine Nunziata si aspetta risposte importanti e un successo fondamentale per riuscire a disputare la finale per il terzo posto della kermesse giovanile intercontinentale, una volta preso atto che la finalissima sarà disputata da Costa d’Avorio e Ucraina. Tra il dire e il fare c’è un avversario tutt’altro che irresistibile. L’Indonesia Under 20 ha infatti perso tutte le tre partite fin qui disputate ed è perciò ovviamente, il fanalino di coda del gruppo B con appena un goal realizzato a fronte di undici subiti.

Orario Italia Under 21-Indonesia Under 20

La partita tra Italia Under 21 e Indonesia Under 20, valida per il Torneo Maurice Revello, si giocherà mercoledì 12 giugno 2024 allo Stade d’Honneur di Mallemort, in Francia. Calcio d’inizio alle ore 18:15.

Dove vedere Italia Under 21-Indonesia Under 20, dove vederla in diretta in tv

Italia Under 21-Indonesia Under 20 sarà trasmessa in chiaro dalla Rai sul canale Rai 2.

Italia Under 21-Indonesia Under 20, dove vederla in diretta streaming

Sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay: basterà registrarsi per accedere alla visione dell’evento in modo completamente gratuito.

Italia Under 21-Indonesia Under 20, dove vederla: canale tv e diretta streaming

Dove vedere Italia Under 21-Indonesia Under 20? Su Rai 2 la diretta tv in chiaro, su RaiPlay il live streaming gratuito.

Italia Under 21-Indonesia Under 20, le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Italia Under 21-Indonesia Under 20.

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Zacchi; Zanotti, Ghilardi, Bonfanti, Veroli; Fabbian, Faticanti, Ndour; Volpato, Cerri, Esposito. Ct. Nunziata.

INDONESIA UNDER 20 (5-4-1): Ramadhan; Murari, Markx, Arel, Hamzah, Geypens; Afrisal, Jardim, Yvel, Hinoke; Raven. Ct. Sjafri.