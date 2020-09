Italia Under 21-Slovenia Under 21 2-1: gli azzurrini tornano alla vittoria

Una vittoria maturata nella prima frazione, in pochi minuti. Una buona Italia Under 21 ha battuto i pari età della Slovenia per 2-1, dieci mesi dopo l’ultimo match giocato dagli azzurrini contro l’Armenia. Un test non probante, ma comunque essenziale per ripartire dopo il lungo stop.

Vittoria meritata per l’Italia, che ha messo sotto la Slovenia nella prima frazione, difendendo senza pericoli o importanti sortite offensive nella ripresa fino al 77′: prima Colpani, poi Melegoni, hanno battuto Vekic grazie a due calci piazzati che hanno messo sotto scacco la difesa di Gilha.

Prima una punizione dalla destra in cui Colpani ha trovato il vantaggio, dunque tre minuti dopo la conclusione di Melegoni deviata da Celar che non ha lasciato scampo al portiere sloveno hanno permesso all’Italia Under 21 di conquistare il successo.

Ripresa sotto tono e senza grossi spunti, escludendo l’ingresso di diversi uomini a inizio della stessa: tra gli altri in campo anche Salcedo, unico ammonito azzurrino della gara ed autore di un paio di giocate interessanti, che non hanno però portato al tris dell’Italia.

La Slovenia ha così avuto la possibilità di trovare il gol che ha riaperto la gara al minuto 77, con un Matko abile a sfruttare l’indecisione della difesa italiana sulla conclusione precedente di Medved respinta da Del Favero, entrato nel secondo tempo al posto di Plizzari.

La gara si è incattivita nel finale, con tre espulsi per la Slovenia: prima Karic per una gomitata, dunque Stojinovic per proteste e infine il tecnico Gilha.

OMNISPORT | 03-09-2020 20:05