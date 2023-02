Italia women – Arnold Clark Cup, è tempo di super sfida: c’è l’Inghilterra

È attesa per questa domenica la seconda gara del torneo amichevole ma di prestigio che sta coinvolgendo le ragazze di Milena Bertolini: avversario le campionesse europee in carica.

19-02-2023 10:44

La Coventry Arena è già tutta esaurita e conta 30 mila spettatori, saranno loro che faranno da cornice alla sfida valevole per la 2° giornata di Arnold Clark Cup tra Inghilterra e Italia.

Da un lato le numero uno d’Europa, vincenti lo scorso giovedì per 4-0 sulla Corea del Sud, dall’altro le azzurre che contro il Belgio hanno pagato dazio per 2-1 ma hanno fatto registrare un buon secondo tempo che lascia ben sperare per il futuro.

La ct Milena Bertolini punta proprio su quest’orgoglio e questa compattezza, consapevole che di fronte c’è un avversario fortissimo con grandi capacità tecniche e fisiche.

Il fischio d’inizio è in programma alle ore 16.15, la gara sarà trasmessa in diretta su Rai Due.

Poco prima dei novanta minuti verrà consegnata una targa speciale a Cristiana Girelli, che oggi dovrebbe tornare titolare insieme ad alcune compagne partite dalla panchina nel match inaugurale, per festeggiare le sue 100 presenze in azzurro.