Italia: Zaniolo convocato da Spalletti al posto di Pellegrini, social scatenati 

Il trequartista dell’Atalanta chiamato per sostituire il romanista, squalificato per la gara di lunedì sera contro Israele: per i tifosi il c.t. avrebbe dovuto puntare su Zaccagni

L’espulsione di Lorenzo Pellegrini contro il Belgio ha riaperto le porte della Nazionale a Nicolò Zaniolo: il trequartista dell’Atalanta è stato convocato dal c.t. Luciano Spalletti per rimpiazzare il romanista, squalificato per la gara contro Israele di lunedì sera. Una scelta che divide i tifosi sui social.

Nazionale, Zaniolo convocato da Spalletti al posto di Pellegrini

Dopo quasi sette mesi Nicolò Zaniolo torna in Nazionale. Il trequartista dell’Atalanta è stato convocato dal c.t. Luciano Spalletti per la sfida di lunedì sera contro Israele, valida per la 4a giornata di Nations League: Zaniolo prenderà il posto di Lorenzo Pellegrini, espulso ieri nel match contro il Belgio e dunque indisponibile nella prossima gara dell’Italia. L’ultima convocazione di Zaniolo risaliva allo scorso marzo, in occasione della tournée azzurra negli Stati Uniti.

Nazionale, Zaniolo preferito a Zaccagni e Politano

Zaniolo è stato preferito da Spalletti a due altri esterni d’attacco protagonisti di ottime prestazioni in questa prima parte di stagione come Mattia Zaccagni e Matteo Politano. Zaniolo, invece, nell’Atalanta sta faticando a imporsi: fino ad ora il 25enne ex Inter, Roma, Aston Villa e Galatasaray ha disputato appena 103 minuti con la maglia della Dea, distribuiti in 5 partite. Mai titolare – né in serie A, né in Champions League – Zaniolo ha all’attivo finora zero gol e un assist nell’1-1 firmato da Samardzic col Bologna. In via di miglioramento il rapporto con Gasperini, che in avvio di stagione lo definì “una scommessa persa”.

Zaniolo in Nazionale, la rabbia dei tifosi sui social

La convocazione di Zaniolo ha suscitato il malumore di diversi tifosi azzurri, molti dei quali avrebbero preferito in Nazionale uno tra Zaccagni e Politano. “Zaniolo? E non era meglio giocare uno in meno?”, domanda ironicamente Simone su X. “Ancora Zaniolo???”, scrive incredulo McFrank. “Eh niente, Lucianone Spallettone ancora non se l’è levata la sciarpetta della Roma – attacca il laziale Michele – Per lui il requisito minimo è ‘basta che sei passato per Trigoria’”.

Stessa accusa da parte di Alberto: “Spalletti sotto alla camicia c’ha la maglia di Bruno Conti”. Alessandro, che per la Roma tiene davvero, di fatto concorda: “Lo dico da romanista… Zaccagni no??”. “Zaccagni, Politano, Baldanzi, Chiesa… prima di Zaniolo c’era l’imbarazzo della scelta”, commenta Alessio.