Italia, Zoff: "Pesa l'assenza di Ciro Immobile"

16-11-2021 15:15

Per Dino Zoff, capitano dell’Italia campione del mondo ai Mondiali di Spagna ’82 ed ex ct della Nazionale, contro l’Irlanda del Nord mancava una pedina fondamentale nella scacchiera di Mancini: “Peccato, questa partita contro l’Irlanda del Nord è capitata in un momento di poca forma degli azzurri e da qui sono scaturite le difficoltà, c’è poi da dire che mancava un giocatore importante come Immobile e tutto questo ha complicato ulteriormente le cose”.

Anche Zoff è positivo in vista di marzo: “Comunque resto sempre fiducioso per i playoff, sono certo che non mancheremo questa occasione per qualificarci ai prossimi mondiali”.

