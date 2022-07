Italian Video Game Awards: premiato il miglior gioco dell'anno

09-07-2022 15:30

L’ ‘Italian Video Game Awards 2022 si è appena concluso. Molte le categorie premiate tra cui quella relativa al miglior gioco italiano. Scopriamolo insieme.

Un evento a 360° gradi

Dal 6 all’8 luglio è andato in scena “First Playable”, l’evento organizzato da IIDEA e Toscana Film Commission, che ha visto riunirsi il meglio dell’eSports europeo. L’evento ha ospitato infatti, una delegazione di esperti del settore internazionale, composta oltre 30 ospiti provenienti da Regno Unito, Francia, Olanda, Spagna, Svezia, Danimarca e Polonia. La cerimonia di apertura di questo evento è stata caratterizzata dall’Italian Video Game Awards, che ha visto premiare le eccellenze dei videogames e delle case di produzione.

Gli ospiti e la giuria

Come di consueto, l’evento è stato trasmesso anche in streaming sul canale Twitch di First Playable. I conduttori della serata sono stati Elle Osili-Wood e Aoife Wilson. La giuria internazionale che ha scelto i vincitori è stata invece la seguente: Rami Ismail, sviluppatore indipendente e consulente; Hollie Bennett, Head of Influencers & Engagement di Frontier Developments; Jon Goddard, Senior Director of Corporate Brand & Communications di Lockwood Publishing; Richie Shoemaker, editor di MCV/DEVELOP; Sam Loveridge, Global Editor-in-chief di GamesRadar; Vikki Blake, giornalista freelance che collabora con BBC, Eurogamer, GamesIndustry.biz, MTV e PC Gamer

Tutti i vincitori

Outstanding Italian Company: Nacon Studio Milan

Nacon Studio Milan Outstanding Individual Contribution: Ivan Venturi

Ivan Venturi Best Innovation Game: Martha is Dead di LKA (le altre nomination erano per Cuccchi di Fantastico Studio, Dice Legacy di Destinybit, Hundred Days di Broken Arms Games e Vesper di Cordens Interactive)

Martha is Dead di LKA (le altre nomination erano per Cuccchi di Fantastico Studio, Dice Legacy di Destinybit, Hundred Days di Broken Arms Games e Vesper di Cordens Interactive) Best Italian Debut Game: Vesper di Cordens Interactive (le altre nomination erano per Angry Giant di Jokerrsoft, Faraday Protocol di Red Koi Box, Nostalgici Anonimi di Hufu Interactive Storytelling e Rims Racing di Raceward Studio)

Vesper di Cordens Interactive (le altre nomination erano per Angry Giant di Jokerrsoft, Faraday Protocol di Red Koi Box, Nostalgici Anonimi di Hufu Interactive Storytelling e Rims Racing di Raceward Studio) Best Italian Game: Hot Wheels Unleashed di Milestone (le altre nomination erano per Dice Legacy di Destinybit, Faraday Protocol di Red Koi Box, Martha is Dead di LKA e Vesper di Cordens Interactive)

Hot Wheels Unleashed trionfa

Il vincitore del titolo più ambito, ovvero il “Best Italian Game” è stato Hot Wheels Unleashed di Milestone , casa di produzione tra gli altri di “MotoGP22”, “Ride4”, “Valentino Rossi TheGame“.