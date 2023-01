Italiano: "Tutto fermo sul mercato"

12-01-2023 20:53

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha commentato così la vittoria contro la Sampdoria in Coppa Italia: “Oggi mi è piaciuta la partita di tutti, abbiamo fatto un bel po’ di rotazioni. Per quanto riguarda lo sviluppo, c’è libertà di leggere le situazioni e oggi forse Terzic ha trovato più campo di Dodo. La difficoltà è dovuta pure all’avversario, Dodo ha spinto e provato ma non è facile. Mi sono piaciuti entrambi. All’inizio dell’anno ho detto a Terzic che gli avrei dato sicuramente molti più minuti, è in competizione col capitano della Fiorentina e abbiamo tanti impegni”.

Sul mercato: “L’infortunio di Cabral lo riapre? Per quanto riguarda il mercato è tutto fermo. Le voci che vengono fuori sono solo voci. Su Cabral è un problema muscolare, non so se lungo o breve. Vediamo, sarà da valutare bene”.

