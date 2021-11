Italrugby: Matteo Nocera lascia il ritiro dell’Italia

08-11-2021 13:37

Non è iniziato nel migliore dei modi l’Autumn Nations Series 2021 di rugby per i colori azzurri. L’Italia è stata infatti pesantemente sconfitta dalla Nuova Zelanda per 9-47 e in più Marco Nocera si è infortunato e non potrà scendere in campo nel secondo turno, ovvero nel match contro l’Argentina di sabato prossimo.

Di seguito il bollettino medico apparso sul sito federale.

“Lo staff medico della Nazionale Italiana Rugby ha rilasciato il seguente Bollettino Medico a conclusione della settimana in preparazione del primo Test Match delle Autumn Nations Series giocato sabato 6 Novembre 2021 allo Stadio Olimpico di Roma contro la Nuova Zelanda.

Matteo Nocera, in seguito ad esami strumentali che hanno evidenziato una tendinopatia rotulea del ginocchio sinistro, lascerà il ritiro della Nazionale proseguendo il percorso riabilitativo nel suo club di appartenenza“.

OMNISPORT