Izquierdo, straziante lettera della moglie: non ci saranno funerali, giallo assicurazione e l'omaggio del San Paolo

La compagna del difensore uruguayano resta sola con 2 bimbi piccolissimi e manda un messaggio commovente, i tifosi chiedono alla Conmebol di aiutarla

E’ ancora viva la commozione in tutto il Sudamerica per la morte di Juan Izquierdo, difensore uruguayano del Nacional svenuto in campo per un’aritmia in copa Libertadores nella gara contro il San Paolo e deceduto dopo sei giorni in ospedale. La moglie scrive una commovente lettera aperta e arrivano messaggi di solidarietà dal mondo del calcio.

La commovente lettera della moglie di Izquierdo

Selena, la moglie di Izquierdo, ha voluto dire addio al marito con una lettera molto emozionante. La coppia, che aveva già una bambina di due anni, aveva avuto un secondo figlio appena 10 giorni fa: “Ho dovuto dire addio alla mia metà, l’amore della mia vita. Per molti Juan Izquierdo, per me Juanma, il mio migliore amico, mio ​​marito, il padre dei miei figli. Una parte di me muore con te. Eri una persona grande, nobile, amorevole, senza male. Eri un angelo su questa terra e sarai un angelo in cielo”.

E la lettera prosegue: “Oggi devo continuare per i nostri figli e trarre forza dove non ce n’è. So che hai combattuto fino all’ultimo e che tutto ciò che volevi era stare con noi. Mi mancherai per tutta la vita e so che la tua assenza farà male ad ogni passo del cammino. Hai lasciato molto da vivere, molta strada da percorrere, mio ​​Juanma. Da oggi sogno solo il giorno del nostro incontro e vedere quel sorriso che riempie di nuovo la mia anima. Grazie a tutti coloro che hanno pensato a lui e hanno esercitato la loro forza in un modo o nell’altro. Oggi Juanma si prende cura di me e soprattutto dei nostri bambini dal cielo. Ti amerò per tutta la vita, mio ​​guerriero. Questa volta dovevamo perdere”.

La veglia funebre a Montevideo

La salma di Izquierdo è ora in viaggio su un velivolo dell’areonautica militare uruguayana e sta per trasferita da San Paolo a Montevideo. La veglia funebre avrà luogo oggi presso la sede del Nacional, dove sventolerà la bandiera tricolore a mezz’asta, nella Sala Cristal. Il club ha riferito che non ci saranno funerali. Sul posto già presenti striscioni, fiori, candele dedicate alla memoria del giovane calciatore. Intanto l’Uruguay si interroga sul futuro della famiglia di Izquierdo, situazione contemplata giuridicamente da un’assicurazione sulla vita che deve essere pagata dall’AUF , la Federcalcio uruguaiana.

Ad eccezione di una breve parentesi con la squadra messicana del San Luis , dove ha giocato quattro partite, la carriera di Izquierdo si è sviluppata nel calcio del suo paese, senza convocazioni in Nazionale. Ha iniziato nel Cerro , ha militato nel Peñarol e nei Wanderers , ma è stato nel Liverpool e nel Nacional dove ha giocato il maggior numero di partite. Secondo i media uruguaiani, la famiglia di Izquierdo dovrebbe ricevere mensilmente una somma simile allo stipendio più una percentuale del bonus che figura nel suo ultimo contratto, per un periodo di otto anni dalla morte del calciatore .

L’AUF è obbligata a farsi carico “del pagamento dell’assicurazione contro gli infortuni che servirà a far fronte alla situazione dei calciatori che diventano permanentemente inabili nello svolgimento delle loro attività, a causa di queste o di atti ad esse direttamente o indirettamente collegati. “, come risulta dall’articolo 37 dello statuto del calciatore.

L’articolo 38 chiarisce che “i beneficiari dell’assicurazione saranno i calciatori professionisti che, in occasione o in conseguenza dell’esercizio della loro professione al servizio di società o squadre nazionali di qualsiasi natura, in trasferta, o atti che direttamente o indirettamente sono legati a tale compito, subiscono infortuni o malattie che li rendono permanentemente incapaci di giocare a calcio. In caso di decesso nelle circostanze previste dal comma precedente, saranno beneficiari dell’assicurazione in parti uguali il coniuge o convivente del calciatore e i figli”.

La Nazionale uruguaiana ha dedicato un post a Izquierdo, lamentando “con profondo dolore e tristezza” la sua scomparsa. E tra tutti i messaggi e le risposte di cordoglio, è comparso un utente che ha rivolto una richiesta alla Conmebol, facendo appello al buon senso per dimostrare solidarietà in termini economici alla famiglia del calciatore: “Sono Christian Almada, socio del Peñarol e soprattutto appassionato di calcio. Volevo chiedervi con tutto il cuore se la Conmebol potrebbe prendersi cura dei due bambini piccoli lasciati da Juan Izquierdo, fino alla maggiore età, donando loro finanziamenti. Un aiuto sarebbe molto gratificante per loro, per tutta la famiglia e per la famiglia del calcio”, implora il tifoso uruguaiano, che con la sua iniziativa ha raccolto in poche ore più di 5.000 “mi piace”.

L’omaggio del San Paolo

I giocatori del San Pablo, l’ultimo club affrontato da Izquierdo, hanno giocato la partita dei quarti di finale della Coppa del Brasile contro l’Atlético Mineiro, allo stadio Morumbí, con il nome dell’uruguaiano Juan Manuel Izquierdo sulla maglia in onore del difensore del Nacional. Prima del fischio d’inizio, i giocatori di entrambe le squadre si sono riuniti nel cerchio centrale per osservare un minuto di silenzio. Subito dopo, tutti i tifosi, i giocatori e le panchine di riserva hanno applaudito in ricordo del 27enne giocatore uruguaiano.