Sabato, in Polonia, l'esordio stagionale. Obiettivi chiari: Europei Indoor e Mondiali. C'è poi la voglia di correre ancor più veloce. L'azzurro è carico a mille.

31-01-2023 11:07

Ci siamo. Marcell Jacobs ha scaldato i motori ed è pronto al suo attesissimo esordio stagionale (sabato, in Polonia). Tanti gli obiettivi da raggiungere nel 2023. Tra questi anche un tempo record.

Jacobs riparte da Lodz, in Polonia, sui 60 indoor

Archiviato un 2022 segnato da diversi infortuni (ma anche importanti trionfi), Marcell Jacobs è pronto per un 2023 da protagonista assoluto. Il fuoriclasse azzurro farà il suo debutto stagionale nella giornata di sabato, a Lodz, in Polonia.

La prima gara sarà sulla distanza dei 60 metri (indoor). In totale, Marcell Jacobs è atteso da settimane molto intense. Lo attendono quattro appuntamenti in 30 giorni con l’evento clou a Istanbul (Campionato Europeo Indoor, a marzo).

Jacobs, l’obiettivo principale resta il Mondiale

Nel suo già ricchissimo palmares manca solo il Mondiale. Per tale motivo, l’obiettivo dichiarato per la stagione 2023 sono sicuramente i Mondiali di Budapest in agosto.

“Se non ci saranno gli intoppi degli infortuni, Marcell farà bingo, su tutti i fronti: lo vedo sereno e motivato più che mai“, le parole al Corriere dello Sport di Paolo Camossi, il coach d’oro del 28enne sprinter italiano.

Jacobs, nel mirino c’è anche il tempo record di 9″70

Per uno sprinter, migliorarsi è la regola d’oro per continuare ad essere competitivi. Marcell Jacobs, nel dorato ritiro di Dubai, ha lavorato duramente per trovare la giusta forma e diventare ancor più scattante in pista. Il sogno è arrivare a correre in 9″70. Un tempo pazzesco ma che, secondo il suo coach, è alla portata del campione di Tokyo 2020.

“Marcell vale 9″70 sui 100? Non lo dico solo io, ma tutti gli osservatori dopo averlo visto un anno fa a Belgrado bruciare i 60 indoor in 6”41 con 29,1 appoggi e un’ampiezza media di poco superiore ai 2 metri”, la risposta dell’allenatore Paolo Camossi. Insomma, Marcell Jacobs è carico a mille e pronto per una stagione impegnativa ma decisamente intrigante. C’è voglia di continuare a dominare.